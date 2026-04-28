Neuling Feldkirchen bleibt nach 4:1 gegen Putzbrunn im Aufstiegsrennen Kreisklasse 6 München von Patrik Stäbler · Heute, 14:54 Uhr · 0 Leser

Nach elf Minuten ist das Spiel gelaufen: Feldkirchen (Saman Nerwai, rechts) bleibt dem TSV Grafing auf den Fersen. – Foto: Dieter Michalek

Der Aufsteiger liegt nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Ein Traumtor in der zehnten Minute ebnete den Weg zum klaren Sieg.

Wollte man dieses Heimspiel des TSV Feldkirchen gegen den Putzbrunner SV in der Kreisklasse 6 aus Sicht der Gastgeber in einer einzigen Szene zusammenfassen, müsste man hierzu in die zehnte Minute springen. In dieser Situation haben die Platzherren gerade den Ball erobert, den Deniz Balik nun am Fuß führt – ehe er 25 Meter vor dem Gehäuse aus halblinker Position einfach mal draufhält. Und wie!

TSV-Trainer Thomas Englert: „Ich bin sehr zufrieden, wie es für uns gelaufen ist.“ – Foto: Dieter Michalek

Denn als hätte der Feldkirchner Dynamit im Schuh, zischt das Spielgerät wie ein von Robin Hood geschossener Pfeil in den rechten Torwinkel – sehenswert für die immerhin 100 Zuschauer in Feldkirchen, unhaltbar für PSV-Keeper Martin Weidlich. Dieser Sonntagsschuss ist bereits das 2:0 für den TSV, der keine 60 Sekunden später sogar noch einen dritten Treffer nachlegt. Nach elf Minuten ist dieses Spiel somit so gut wie gelaufen; am Ende gewinnt der Aufsteiger aus Feldkirchen klar mit 4:1. Wenn Grafing patzen sollte, dann wollen wir da sein. Florian Englert (Trainer TSV Feldkirchen) „Ich bin sehr zufrieden, wie es für uns gelaufen ist“, konstatiert Heim-Trainer Florian Englert – ein Satz, den er auch für die ganze bisherige Saison so formulieren könnte. Denn als Liganeuling mischt seine Mannschaft noch kräftig im Aufstiegsrennen mit: Nur einen Punkt liegt Feldkirchen als Tabellendritter hinter dem TSV Grafing und dem Relegationsplatz. „Wenn die patzen sollten, dann wollen wir da sein“, sagt Florian Englert.

PSV-Trainer Markus Holdinger: „Wir haben den Start einfach komplett verpennt.“ – Foto: Dieter Michalek