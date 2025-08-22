Neuling FC Rottenburg triumphiert beim Absteiger SV Fellbach

Vor 200 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber: In der 11. Minute brachte Lukas Behr den FC Rottenburg in Führung. Der SV Fellbach ließ sich davon nicht entmutigen und kam acht Minuten später durch Rafael Terpsiadis zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause stellte Leon Oeschger per Elfmeter in der 34. Minute die Führung für die Gäste wieder her. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Leon Oeschger, der in der 49. Minute das 3:1 erzielte. Nick Heberle erhöhte in der 59. Minute sogar auf 4:1, womit die Partie praktisch entschieden war. Fellbach gab sich nicht auf und kam in der 70. Minute durch Filip Stanic noch einmal auf 2:4 heran.