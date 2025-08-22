Neuling FC Rottenburg triumphiert beim Absteiger SV Fellbach

Der FC Rottenburg hat beim heutigen Auftakt des dritten Spieltags der Verbandsliga Württemberg ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 4:2-Erfolg beim Oberliga-Absteiger SV Fellbach sicherte sich der Aufsteiger seine ersten Punkte der Saison und kletterten in der Tabelle.
Vor 200 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber: In der 11. Minute brachte Lukas Behr den FC Rottenburg in Führung. Der SV Fellbach ließ sich davon nicht entmutigen und kam acht Minuten später durch Rafael Terpsiadis zum Ausgleich. Doch noch vor der Pause stellte Leon Oeschger per Elfmeter in der 34. Minute die Führung für die Gäste wieder her. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Leon Oeschger, der in der 49. Minute das 3:1 erzielte. Nick Heberle erhöhte in der 59. Minute sogar auf 4:1, womit die Partie praktisch entschieden war. Fellbach gab sich nicht auf und kam in der 70. Minute durch Filip Stanic noch einmal auf 2:4 heran.
Sportfreunde Schwäbisch Hall sucht nach dem ersten Sieg der Saison gegen den TSV Oberensingen. Oberensingen ist nach zwei Partien mit 3:4 Toren und drei Punkten im Mittelfeld positioniert, das Spiel verspricht Spannung im Kampf um die oberen Tabellenhälften.
SSV Ehingen-Süd empfängt die TSG Tübingen. Ehingen-Süd liegt nach zwei Spielen mit vier Punkten auf Rang vier und möchte die Serie ausbauen. Tübingen rangiert auf Platz elf, sucht aber noch nach Konstanz und Punkten.
Tabellenführer TSV Berg trifft auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. Berg ist nach zwei Siegen mit 12:2 Toren Spitzenreiter und geht als klarer Favorit in diese Partie. Dorfmerkingen wartet nach zwei Spielen auf den ersten Sieg.
FC Holzhausen empfängt TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Holzhausen ist bisher ohne Gegentor und will die weiße Weste behalten. Hofherrnweiler-Unterrombach hat nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto und will in Holzhausen Boden gutmachen.
Aufsteiger TSV Weilimdorf trifft auf VfR Heilbronn. Weilimdorf hat nach zwei Spielen noch einen ausgeglichenen Punktestand, Heilbronn steht bei nur einem Punkt. Beide Teams benötigen ein positives Ergebnis, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten.
Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt den Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Leinfelden-Echterdingen ist mit drei Punkten in der Tabelle gut platziert, während Friedrichshafen noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet.
Young Boys Reutlingen trifft auf FC Esslingen. Reutlingen ist bisher ungeschlagen und will die Position unter den Spitzenteams bestätigen. Esslingen wartet nach zwei Niederlagen auf den ersten Punktgewinn.
