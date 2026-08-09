Neuling Einfeld feiert 3:1-Erfolg beim Preetzer TSV

Max Schlüter (TS Einfeld), der das Kopfballduell gegen Marvin Schoen (TUS Bargstedt) gewinnt, gelingt mit dem 2-1 ein wichtiger Treffer. – Foto: Olaf Wegerich

Aufsteiger TS Einfeld hat am Preetzer Sportplatz für ein Ausrufezeichen gesorgt und einen verdienten 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim Preetzer TSV eingefahren. Vor 142 Zuschauern zeigten sich die Gäste extrem diszipliniert und nutzten die PTSV-Schwächen eiskalt aus, während die Hausherren sich trotz einer starken Drangphase am Ende geschlagen geben mussten. Damit gelingt der Mannschaft von Dennis Sanft im zweiten Saisonspiel der zweite Sieg.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Hausherren. Bereits in der Anfangsphase nutzte der TS Einfeld eine Unachtsamkeit in der Defensive aus, und Jannis Blöcker brachte den Neuling in der 7. Minute mit 1:0 in Führung.

Preetz zeigte sich von dem frühen Rückstand zwar unbeeindruckt und versuchte, spielerische Lösungen zu finden, biss sich an der kompakten und robusten Gäste-Defensive im ersten Durchgang jedoch die Zähne aus. Preetz-Trainer Ismet Nac analysierte den Auftritt seines Teams selbstkritisch: „Wir hatten zwar gute Ballpassagen, aber der letzte Pass oder die letzte Annahme vor der entscheidenden Situation ist uns nicht so gut gelungen, sodass man denke ich auch sagen kann, dass Einfeld nicht viel machen musste, aber trotzdem sehr diszipliniert und sehr gut und robust noch mal verteidigt hat.“

Nach dem Seitenwechsel kam der Preetzer TSV deutlich druckvoller aus der Kabine. Die Hausherren erhöhten die Schlagzahl, gestalteten die Zweikämpfe intensiver und wurden in der 67. Minute durch Phil Windmüller mit dem längst fälligen 1:1-Ausgleich belohnt. Ismet Nac blickte auf diese starke Phase zurück: „Zu dem Zeitpunkt hochverdientes Unentschieden, da wir da ein bisschen griffiger waren, bisschen intensiver waren, bisschen mehr Tiefenläufe gemacht haben.“

Doch die Antwort der Gäste hatte es in sich. Einfeld schlug eiskalt zurück, als ein missglückter Abseitsversuch der Preetzer bestraft wurde und Max Schlüter in der 75. Minute die erneute Führung zum 1:2 besorgte. „Aber wie die Mannschaft nach dem Ausgleichstreffer die Ruhe bewahrt und sofort wieder geantwortet hat, zeugt von einer enormen Reife. Auf diese geschlossene Mannschaftsleistung können wir absolut aufbauen“, freute sich Sanft.

In der Schlussphase warf Preetz alles nach vorne, lief dabei jedoch in einen Konter: Erneut war es Jannis Blöcker, der in der 87. Minute den 3:1-Endstand markierte und den Auswärtssieg des Aufsteigers perfekt machte.

Nach Abpfiff zeigte sich auch Gästetrainer Dennis Sanft dementsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und dem gelungenen Auswärtscoup in Preetz: „Wir haben das Spiel von Beginn an gut angenommen, leidenschaftlich verteidigt und uns in den entscheidenden Momenten belohnt. Die Jungs haben über 90 Minuten voll mitgezogen und diesen Dreier absolut verdient eingefahren.“

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