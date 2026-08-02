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Ligabericht
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Neuling Biskirchen/Ulmtal erster Primus der A-Liga Wetzlar
Teaser KLA WETZLAR: +++ Der erste Spieltag der Wetzlarer Fußball-A-Liga hatte direkt eine Überraschung zu bieten +++
Wetzlar. Der erste Spieltag der Wetzlarer Fußball-A-Liga hatte direkt eine Überraschung zu bieten, für die ein Aufsteiger sorgte: Auf der Lemp feierte die SG Biskirchen/Ulmtal einen deutlichen 3:0-Erfolg und ziert zum Saisonauftakt die Tabellenspitze.