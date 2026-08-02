 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

Neuling Biskirchen/Ulmtal erster Primus der A-Liga Wetzlar

Teaser KLA WETZLAR: +++ Der erste Spieltag der Wetzlarer Fußball-A-Liga hatte direkt eine Überraschung zu bieten +++

von Redaktion · Heute, 19:36 Uhr · 0 Leser
Schwer umkämpft war das Duell zwischen Andre Menk (l.) vom TSV Steindorf und Nys Schäfer, der mit dem FC Schöffengrund über den späten 2:2-Ausgleich jubeln durfte. © Isabel Althof
Schwer umkämpft war das Duell zwischen Andre Menk (l.) vom TSV Steindorf und Nys Schäfer, der mit dem FC Schöffengrund über den späten 2:2-Ausgleich jubeln durfte. © Isabel Althof

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Wetzlar. Der erste Spieltag der Wetzlarer Fußball-A-Liga hatte direkt eine Überraschung zu bieten, für die ein Aufsteiger sorgte: Auf der Lemp feierte die SG Biskirchen/Ulmtal einen deutlichen 3:0-Erfolg und ziert zum Saisonauftakt die Tabellenspitze.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.