Neuling Arnbach feiert wichtigen Derbysieg - 1865 Dachau II rutscht ab

Von diesen Tiefschlägen erholten sich die Gäste nicht. „Wir haben danach alles vermissen lassen, um hier etwas Zählbares mitzunehmen”, sagte SpVgg-Sprecher Robert Strixner. Arnbach konnte dies in der ersten Hälfte allerdings nicht ausnutzen. Und als kurz vor der Pause TSV-Stürmer Felix Obeser die Gelb-Rote Karte sah (40.), hätte das Spiel in Richtung der Gäste kippen können. Doch nach dem Seitenwechsel waren es die dezimierten Arnbacher, die das Spiel auf ihre Seite zogen. „Wir wollten uns läuferisch quälen, gut verschieben und kompakt stehen”, so Trainer Daniel Steininger, der anfügte: „Wir haben uns gesagt, dass wir drei, vier Chancen bekommen werden. Da muss dann was rausspringen.”

Arnbach setzte Nadelstiche. Einer davon führte zum 1:0 durch Markus Willibald (54.). „Er hat heute ein Riesenspiel gemacht”, lobte Steininger den Torschützen nach dessen sehenswertem Direktschuss. Erdweg fiel auch in der Folge wenig ein, spannend blieb es trotzdem – bis in die Nachspielzeit. Da machte David Zuber mit dem 2:0 den Haken hinter den Arnbacher Derbyerfolg.

Türksport Garching – TSV Eintracht Karlsfeld II 2:1: Das Abstiegsgespenst sitzt den Karlsfeldern im Nacken. Punkte müssen her. Bei Türksport Garching wollte die Landesliga-Zweite der Eintracht einen Schritt in Richtung Relegationsplätze machen. „Der Plan war, sicher zu stehen und wenn uns der Gegner anläuft, lang zu spielen und auf die zweiten Bälle zu gehen”, so Trainer Fabian Porsch.

Seine Spieler setzten die Vorgaben sehr gut um. Karlsfeld hielt den Gegner vom Tor fern. Um selbst aus dem Spiel heraus gefährlich zu werden, fehlten aber Kleinigkeiten. Doch wofür gibt es Standardsituationen, dachte sich Tim Duchale. Der Karlsfelder versenkte in der 23. Minute einen Freistoß direkt zur Führung.

Karlsfeld machte bis dahin ein richtig gutes Spiel – und warf die Führung dann leichtfertig weg. Denn direkt nach Wiederbeginn ließen sich die Karlsfelder von den Garchingern überrumpeln. Clint Schmidt bedankte sich mit dem Ausgleich (46.). Die Eintracht sammelte sich aber schnell wieder. Die Gäste waren sogar das bessere Team, spielten ihre Angriffe aber zu unsauber aus. Dennoch hatten sie per Elfmeter die Riesenchance auf die Führung. Duchale, eigentlich eine Bank vom Punkt, setzte die Kugel aber an den Außenpfosten. Als eine Viertelstunde vor Schluss Flo Schrattenecker für ein taktisches Foul seine zweite Gelbe Karte sah, änderte sich das Spiel. Garching drückte, Karlsfeld versuchte, einen Punkt mitzunehmen. Bis in die Schlussphase waren die Gäste auf Kurs. Dann traf Japheth Legesse zum 2:1 für Türksport (84.).

TSV Allach – TSV 1865 Dachau II 5:2: Mit dieser Niederlage ist die zweite Mannschaft des Landesligisten auf dem Relegationsplatz angekommen, denn Hauptkonkurrent Arnbach gewann 2:0 gegen Erdweg. Für die Dachauer läuft es seit dem ㈠Rückrundenstart richtig schlecht.

Das 1:0 für Allach schon in der 5. Minute erzielte Michael Scheuerer, der nach einer unübersichtlichen Strafraumsituation am schnellsten schaltete und abstaubte. Doch schon in der 12. Spielminute besorgte Ioannis Papathymiopoulos mit einem Dropkick vom Sechzehnereck den Ausgleich. Beim 2:1 für Allach liefen die Dachauer in einen lupenreinen Konter, den Dominik Damjanovic gekonnt abschloss (21.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel noch der glückliche Ausgleich zum 2:2, dem Allacher Ilyas Kayicki unterlief ein Eigentor (43.). Den Schlusspunkt in der ersten Hälfte setzte Michael Scheuerer mit seinem zweiten Treffer zum 3:2-Halbzeitstand. Patrick Zylla (75.) und Florian Wummel (90.+2) erzielte später die rest㈠lichen Treffer zum 5:2-Endstand.

„In der ersten Halbzeit kassieren wir durch Nachlässigkeiten drei Tore, kommen zweimal zurück“, so ein konsternierter 65-Sprecher Niclas Seibt. „Und in der zweiten Halbzeit gehen 25 Minuten an uns, und dann kassieren wird das 4:2, das war der Nackenschlag.“

SV Sulzemoos – SC Inhauser Moos 4:2: Gegen die abstiegsbedrohten Gäste holte Sulzemoos einen glanzlosen Heimsieg. Höhepunkt einer ereignisarmen ersten Halbzeit war das 1:0 in der 10. Minute für den SVS durch Christian Wagenpfeil. Dennis Reith, Sportlicher Leiter in Sulzemoos, räumte ein, dass die erste Halbzeit kein gutes Spiel der Mannschaft gewesen war.

In der 51. Minute erhöhte Mehmet Ayvaz sehenswert zum 2:0, er ließ im Fünfmeterraum einen SCI-Verteidiger ins Leere grätschen und schob ein. Christian Legrand staubte in der 58. Spielminute zum 2:1 nach einem Freistoß für die Gäste ab. Das 3:1 folgte in der 80. Minute durch einen von Maximilian Rothfuss verwandelten Foulelfmeter, Spielertrainer Manuel Eisgruber war zu Fall gebracht worden. Andreas Parthum machte mit seinem 3:2 das Spiel noch einmal spannend (88.). In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Simon Haunzinger zum entscheidenden 4:2. Nach einem Eckball für Inhausen konterte Sulzemoos, Hainzinger lief alleine aufs leere Tor zu.

„Uns sollte bewusst sein, dass bei Inhauser Moos etliche Spieler gefehlt haben“, ordnete Reith den Sieg ein. Man müsse „Inhausen loben, weil sie das ganze Spiel über hart dagegengehalten haben, hier müssen wir einfach noch lernen, dass in solchen Spielen keine 95 Prozent reichen, sondern dass wir schon alles aus uns rausholen müssen.“