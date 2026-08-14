Neuling Adlkofen bleibt weiter »geil« - Kelheim ohne Probleme zum Sieg

Vergangene Woche 6:1 gegen Kelheim, heute 3:0 gegen Langquaid - Aufsteiger Adlkofen hat derzeit einen Flow! – Foto: Alfred Brumbauer

Aufsteiger DJK-SV Adlkofen hat am Freitagabend für eine weitere Überraschung in der Bezirksliga West gesorgt - und beim TSV Langquaid einen ungefährdeten 3:0-Auswärtsdreier eingefahren. Während die Hausherren über einige Strecken spielbestimmend waren, nutzten die Gäste ihre Konterchancen eiskalt aus.

Stefan Wackerbauer brachte Adlkofen nach einem mustergültigen Gegenstoß in der 16. Minute in Führung. Langquaid berannte daraufhin das Gästegehäuse, ließ jedoch beste Möglichkeiten – wie einen Lattenschuss von Aaron Bice (42.) – ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste treffsicher: Christoph Konietzny machte mit zwei verwandelten Foulelfmetern (52. und 90.) den Deckel drauf. Die ohnehin schwere Aufholjagd der Hausherren erschwerte eine Gelb-Rote Karte für Florian Brunner (85.) zusätzlich.

Der ATSV Kelheim hat hingegen eine starke Reaktion auf die herbe Niederlage aus der Vorwoche gezeigt und den FC-DJK Simbach vor heimischem Publikum mit 4:0 (1:0) mehr oder weniger deklassiert.

Bereits im ersten Durchgang gaben die Hausherren den Ton an: Johannes Grau brachte Kelheim in der 7. Minute nach Vorlage von Stephan König früh mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Simbach fanden kaum Mittel, gerieten zudem kurz vor der Pause durch eine Rote Karte für Christian Tippelt (41.) auch numerisch in Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dann kurzen Prozess: Thomas Riegelsberger erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 (49.), ehe Stephan König (59.) und abermalig Thomas Riegelsberger (67.) mit seinem vierten Saisontor das Ergebnis auf 4:0 schraubten. Auch eine späte Rote Karte für Kelheims Andreas Birk (75.) änderte nichts mehr am hochverdienten Heimsieg der Mannschaft von Jürgen Schmid, die damit in der Tabelle an Simbach vorbeizieht.