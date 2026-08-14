Neuling Adlkofen bleibt weiter »geil« - Kelheim ohne Probleme zum Sieg

Aufsteiger DJK-SV Adlkofen hat am Freitagabend für eine weitere Überraschung in der Bezirksliga West gesorgt - und beim TSV Langquaid einen ungefährdeten 3:0-Auswärtsdreier eingefahren. Während die Hausherren über einige Strecken spielbestimmend waren, nutzten die Gäste ihre Konterchancen eiskalt aus.
Stefan Wackerbauer brachte Adlkofen nach einem mustergültigen Gegenstoß in der 16. Minute in Führung. Langquaid berannte daraufhin das Gästegehäuse, ließ jedoch beste Möglichkeiten – wie einen Lattenschuss von Aaron Bice (42.) – ungenutzt.
Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste treffsicher: Christoph Konietzny machte mit zwei verwandelten Foulelfmetern (52. und 90.) den Deckel drauf. Die ohnehin schwere Aufholjagd der Hausherren erschwerte eine Gelb-Rote Karte für Florian Brunner (85.) zusätzlich.
Der ATSV Kelheim hat hingegen eine starke Reaktion auf die herbe Niederlage aus der Vorwoche gezeigt und den FC-DJK Simbach vor heimischem Publikum mit 4:0 (1:0) mehr oder weniger deklassiert.
Bereits im ersten Durchgang gaben die Hausherren den Ton an: Johannes Grau brachte Kelheim in der 7. Minute nach Vorlage von Stephan König früh mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Simbach fanden kaum Mittel, gerieten zudem kurz vor der Pause durch eine Rote Karte für Christian Tippelt (41.) auch numerisch in Rückstand.
Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dann kurzen Prozess: Thomas Riegelsberger erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 (49.), ehe Stephan König (59.) und abermalig Thomas Riegelsberger (67.) mit seinem vierten Saisontor das Ergebnis auf 4:0 schraubten. Auch eine späte Rote Karte für Kelheims Andreas Birk (75.) änderte nichts mehr am hochverdienten Heimsieg der Mannschaft von Jürgen Schmid, die damit in der Tabelle an Simbach vorbeizieht.
Das Spiel aus Sicht von Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "4:0-Heimsieg - das hört sich aufs Erste souverän an. Die erste Halbzeit verlief trotz allem jedoch relativ ausgeglichen. Wir erzielen früh die Führung, Simbach hatte wenig später die Riesenchance zum Ausgleich, vergibt diese aber im Eins gegen Eins gegen unseren Keeper. Die rote Karte kurz vor der Halbzeit war für Simbach nochmals ein kleiner Nackenschlag.
Nach dem Seitenwechsel haben wir das 2:0 nachgelegt - dann war die Messe eigentlich gelesen. Alles in allem ein souveräner Sieg - mit einem kleinen Wehrmutstropfen: die absolut unnötige, wenn auch gerechtfertigte rote Karte für Andi Birk als letzten Mann, der den Gegener zu Fall gebracht hat. Bitter, weil wir personell auch sehr dünn besetzt sind momentan. Wir hätten nach unseren Einwechslungen auch noch das 5:0 nachlegen können. Ein verdienter Heimsieg, den man aber auch nicht zu hoch bewerten darf."
Das Spiel aus Sicht von Daniel Treimer (Spielertrainer Adlkofen): "So ist der Fußball: Wenn's gut läuft, muss man das Momentum nutzen und mitnehmen. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, wir waren heute über 90 Minuten brutal diszipliniert, haben alles wegverteidigt, zwei Konter gesetzt und trotzdem noch gute Chancen herausgespielt. Beim nicht unverdient Stand von 1:0 für uns hatte Langquaid u.a. einen Lattentreffer zu verbuchen - das wäre der Ausgleich gewesen.
Doch aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir absolut verdient gewonnen, weil wir fast nichts mehr zugelassen haben und weitere Nadelstiche setzten konnten. Der Sieg war deshalb auch nicht gefährdet, auch wenn der Gegner 60 Prozent oder mehr Ballbesitz hatte. Wir waren heute aber die cleverere Mannschaft. Das ist geil, wenn du die Momente ausnutzt - und ich bin richtig stolz auf die Jungs! So soll's weiter gehen - wir bleiben aber demütig!"