Neulangen überrascht Wesuwe mit verdientem 2:0-Erfolg von ZK · Heute, 07:38 Uhr · 0 Leser

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Welche Mannschaften haben überzeugt? In dieser Woche blicken wir auf die Testspiele aus dem Emsland, bei denen die Torschützen bei FuPa erfasst wurden. Die passenden Spielberichte erscheinen nach und nach - kurz, kompakt und mit den wichtigsten Szenen der Partien. SV Neulangen vs. FC Wesuwe

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Neulangen überrascht Wesuwe mit verdientem 2:0-Erfolg Der SV Neulangen hat im Testspiel gegen den klassenhöheren FC Wesuwe einen überzeugenden 2:0-Erfolg eingefahren. Die Gastgeber waren vor der Pause die aktivere Mannschaft und erspielten sich die besseren Torchancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Sven Temmen sein Team mit einem Distanzschuss verdient in Führung.