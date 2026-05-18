Neulangen setzt auf Schepers

– Foto: SV Eintracht Neulangen

Ganz verabschieden wird sich Veenker allerdings nicht. Der bisherige Coach bleibt dem Team auch künftig im Trainer- und Betreuerstab erhalten und begleitete zudem aktiv die Suche nach einem Nachfolger. „Ich bin hier noch nicht fertig“, betonte Veenker im Rahmen der Vereinsmitteilung.

Beim SV Eintracht Neulangen kommt es zur neuen Saison zu einem Wechsel auf der Trainerbank der 1. Herren. Jens Veenker wird sein Amt als Cheftrainer nach nur einer Spielzeit aus persönlichen Gründen niederlegen. Der Verein war nach eigenen Angaben bereits Anfang des Jahres über die Entscheidung informiert worden.

Sebastian Schepers übernimmt erstmals als Cheftrainer

Ab dem 1. Juli übernimmt Sebastian Schepers die Verantwortung bei der 1. Herrenmannschaft. Der 36-Jährige aus Wesuwe war bislang als Co-Trainer aktiv und sammelte seine Erfahrungen überwiegend beim Nachbarverein Erika-Altenberge unter Trainer Dennis Zumdohme.

Für Schepers ist es die erste Station als Cheftrainer. In den vergangenen Wochen verschaffte er sich bereits bei Spielen der ersten und zweiten Herrenmannschaft sowie der A-Jugend einen Eindruck vom Verein und seinen zukünftigen Teams.

Sportlich befindet sich Eintracht Neulangen als Aufsteiger in der 1. Kreisklasse Nord aktuell auf Rang zehn von 14 Mannschaften. Bei noch zwei ausstehenden Spielen gegen Hilkenbrock und Dersum sollen weitere Punkte für den Klassenerhalt eingefahren werden.

Der Verein sieht sich mit der neuen Konstellation gut aufgestellt und setzt künftig auf die Zusammenarbeit von Sebastian Schepers als verantwortlichem Trainer sowie Jens Veenker als beratende Unterstützung im Hintergrund.