Neulangen schließt Hinrunde mit Heimsieg ab

Am Samstagnachmittag um 14 Uhr feierte Eintracht Neulangen einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen den Tabellennachbarn GW Dersum und beendet damit die Hinrunde auf Platz 8 mit nun 16 Punkten. Dersum bleibt punktgleich, aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang 9.

„Tim war sportlich wie menschlich ein Gewinn für die Mannschaft“, hieß es aus dem Verein. Nun steht noch eine Trainingswoche auf dem Programm, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht.

Am Ende blieb es beim verdienten 2:1-Erfolg für Neulangen, der nicht nur einen gelungenen Hinrundenabschluss bedeutete, sondern auch ein emotionales Abschiedsspiel für Torschütze Tim Baumbauer, der nach seinem Praktikum bei Hannes Jürgens zurück nach Rheinland-Pfalz geht.

Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel etwas an Tempo. Neulangen verwaltete den Vorsprung, während Dersum kaum gefährlich wurde. Erst in der 73. Minute kam Spannung auf, als Kyle Everson den Anschlusstreffer erzielte. In der Schlussphase wurde es hektisch: Ein reguläres Tor der Eintracht wurde vom Schiedsrichter nicht anerkannt, der Ball war nach Meinung vieler Zuschauer klar hinter der Linie.

Die Gastgeber starteten druckvoll und bestimmten die erste Halbzeit klar. Nach 25 Minuten brachte Tim Baumbauer die Eintracht nach feiner Vorlage von Holger Temmen mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Hendrik Fehrmann per sicher verwandeltem Foulelfmeter auf 2:0, zuvor war erneut Temmen im Strafraum gefoult worden.

Bei bestem Fußballwetter gastierte der SV Dohren am Sonntagnachmittag beim SV Germania Twist. Da die Hauptplätze aufgrund der Witterung gesperrt waren, wurde die Begegnung auf dem Trainingsplatz ausgetragen, was dem Spieltempo jedoch keinen Abbruch tat.

Beide Teams starteten engagiert in die Partie. Nach rund einer Viertelstunde hatten die Gäste aus Dohren die erste Großchance: Julian Dieker prüfte den Twister Keeper, der stark zur Ecke abwehrte. Diese brachte Hendrik Kroner aus kurzer Distanz jedoch nicht im Tor unter. Im Gegenzug tauchte auch die Germania erstmals gefährlich auf, doch ein Schuss aus der zweiten Reihe verfehlte das Ziel knapp.

In der 31. Minute belohnten sich die Dohrener für ihre bis dahin aktive Spielweise: Einen Freistoß aus gut 18 Metern zirkelte Hendrik Frese sehenswert ins linke Eck - 0:1. Kurz vor der Pause kombinierten sich Frese und Jansen erneut stark durchs Mittelfeld, doch der Abschluss von Jansen konnte im letzten Moment pariert werden.

Dann die Schlüsselszene: In der 45. Minute sah Fabian Giesen nach einem unglücklichen Zweikampf die Rote Karte. Mit dem Pausenpfiff mussten die Gäste fortan in Unterzahl agieren.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Germania Twist zunehmend das Kommando. In der 50. Minute markierte Gerd Schabos nach feinem Zuspiel den Ausgleich. Nur sechs Minuten später köpfte Ralf Küpper einen Freistoß aus dem Halbfeld zur 2:1-Führung ein. Der Schock für Dohren saß tief und die Germania legte sofort nach: Wieder war es Schabos, der nur eine Minute später zum 3:1 traf.

Doch der SV Dohren bewies Moral. Luca Jansen traf nach starkem Solo die Latte, ehe Yanneck Deters kurz vor Schluss einen Eckball zum 3:2 verwertete. In den hektischen Schlussminuten drängten die Gäste noch einmal auf den Ausgleich, doch die Twister brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Unterm Strich war es ein glücklicher Heimerfolg für Germania Twist, der maßgeblich durch die Überzahl nach dem Platzverweis begünstigt wurde. Dohren bot über weite Strecken eine couragierte Leistung, musste sich aber dennoch geschlagen geben und so gilt einmal mehr: Am Ende zählt, was auf der Anzeigetafel steht.