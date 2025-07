„Neuland und Neustart zugleich“ ‒ Jungmann übernimmt Wildsteig/Rottenbuch

Hubert Jungmann spürte selbst, dass eine Veränderung anstand. „Als Trainer war es Zeit“, räumte der 62-Jährige ein. Deshalb überlegte er auch nicht lange, als die Verantwortlichen des FC Wildsteig/Rottenbuch an ihn herantraten. Jungmann beriet sich ausgiebig mit seiner Frau, das Angebot als Trainer beim Kreisligisten anzunehmen. Er schlief eine Nacht darüber und sagte schließlich zu. „Ich mache das ohne Druck mit viel Freude“, so Jungmann, der sich wohlfühlt mit seiner Entscheidung.

Da kam das Angebot des FC Wildsteig/Rottenbuch gerade recht „Die Aufgabe hat mich sehr gereizt“, räumte er ein. Anders als in Peißenberg, wo er jeden Spieler und jeden Grashalm bestens kennt, gibt es bei der Spielgemeinschaft in Rottenbuch und Wildsteig viel für ihn zu entdecken. „Das ist für mich Neuland und Neustart zugleich“, gibt er zu. Das letzte Mal, als er in der Fremde als Coach aktiv war, ist schon ein Vierteljahrhundert her, sieht man einmal von einer recht kurz geratenen Episode beim TSV Hohenpeißenberg ab, die aber auch schon wieder anderthalb Jahrzehnte zurückliegt. Zur Jahrtausendwende arbeitete Jungmann in Habach, Huglfing und Unterhausen. „Ich bin ein alter Mann“, sagt der Trainer im Rückblick auf seine Laufbahn mit einer gewissen Selbstironie. „Aber ich fühle mich nicht so.“

Die vergangenen drei Jahre hatte er beim TSV Peißenberg zugebracht. Die erste Saison lief hervorragend und das Team landete in der Relegation zur Bezirksliga. Im zweiten Jahr bestritt er am Ende wieder die Relegation, nur kämpfte seine Elf dieses Mal um den Klassenerhalt in der Kreisliga. Und in der abgelaufenen Saison bewahrte er seine Mannschaft zu guter Letzt gerade noch vor dem erneuten Nachsitzen. Sowohl die Abteilungsleitung als auch er selbst erkannten, dass es an der Zeit war, sich zu trennen, denn die gemeinsame Zeit hatte Körner gekostet. „Für das Nervenkostüm war es schon sehr aufreibend“, gestand Jungmann.

Gleichberechtigtes Trainerduo beim FC

Das mag nicht nur daran liegen, dass seine Enkel ihren Großvater auf Trab halten. Jungmann machte seinen Nachnamen alle Ehre, als er vor drei Jahren Trainings- und Taktikbücher wälzte, um für seine Aufgabe beim TSV Peißenberg auf dem neuesten Stand zu sein. Den FC erwartet also kein Ewiggestriger, der von der guten alten Zeit schwadroniert, sondern ein aufgeschlossener Frührentner, der sich blendend mit seinem Co-Trainer Martin Hennebach versteht. „Wir beide sind gleichberechtigt“, sagt Jungmann. Während er an der Seitenlinie coacht, führt Hennebach die Mannschaft auf dem Platz. Auch das Training teilen sich die beiden. Hennebach leitet die Übungsstunden am Dienstag, Jungmann ist am Donnerstag an der Reihe.

Übereinstimmung herrscht auch, was die Spielweise der eigenen Mannschaft betrifft. Jungmann hält sein Team „für ein bisschen zu brav“. Diesem Ansatz kann man folgen, denn in der Vergangenheit fehlte es dem Fußballclub weder an Talent noch am Können, sondern eher an der Fähigkeit, mal mit etwas härteren Bandagen ein Spiel aus dem Feuer zu reißen. „Ich darf nicht mit der Tür ins Haus fallen“, hat sich der neue Coach selbst ein wenig Zurückhaltung auferlegt, bis er mit seinen Ideen ganz herausrückt. Seine Kicker dürfen jedoch sicher sein, mit der Zeit den einen oder anderen Trick zu erfahren, wie sich ein Gegner auf etwas unorthodoxe Weise aus dem Rhythmus bringen lässt. „Es gibt schon einen Plan B, wie man ein Spiel verändert“, lässt Jungmann durchblicken.

Verbiegen lassen will er sich jedenfalls nicht. Hubert Jungmann wird auch in Zukunft lebendig und lautstark an der Seitenlinie seinen Job verrichten, wie man das in Peißenberg von ihm gewohnt war. Aber er wird eine Mannschaft hinter sich wissen, die ein großer Zusammenhalt und viel Herzblut auszeichnet. „Zwei Dörfer, die zusammengegangen sind und eine gute Fußballmannschaft bilden, das gefällt mir“, sagt der 62-Jährige. Das erste Vorbereitungsspiel gegen die Reserve des TSV Landsberg endete mit einen 2:2-Unentschieden. Jungmann sah vieles, was ihm gefiel, aber auch manches, das er gern korrigieren möchte. Gelingt ihm das, spricht wenig dagegen, dass der eingefleischte Peißenberger etwas weiter die Ammer flussaufwärts eine neue Heimat findet.