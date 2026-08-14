Neuland in Painten – Top-4 muss reisen – Kellerduell an der Tiefenhüll

Großberg (in Blau) hat noch keinen Punktverlust erlitten, Eichlberg/Neukirchen (Grün-Weiß) dagegen noch keinen Sieg eingefahren. – Foto: Felix Schmautz

In der Kreisliga 2 muss die gesamte Top-Vier des Tableaus ihre Koffer packen. Der TSV Dietfurt und der TSV Großberg streben in Leonberg bzw. Beratzhausen den fünften Sieg im fünften Spiel an. Im Tabellenkeller prallen der noch sieglose Vorletzte DJK Eichlberg/Neukirchen und der Drittletzte SV Töging aufeinander. Am heutigen Freitagabend eröffnen die SG Painten und der TSV Deuerling diesen 5. Spieltag.

Heute, 18:30 Uhr SG Painten SG Painten TSV Deuerling Deuerling 18:30 PUSH



Durchaus kurios: Trotz der lokalen Nachbarschaft standen sich die SG Painten (5., 7 Punkte) und der TSV Deuerling (6., 7) im neuen Jahrtausend bisher kein einziges Mal in einem Punktspiel gegenüber. Das ändert sich jetzt. Das Tabellenbild lässt auf eine enge Partie schließen. Beide Teams gehen mit Rückenwind ins Spiel – Deuerling nach dem Derbysieg gegen Undorf, Painten nach dem fulminanten 5:1-Sieg in Pielenhofen.





So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FSV Steinsberg Steinsberg ASV Undorf ASV Undorf 15:00 PUSH



Weiterhin nicht in Tritt kommt der ASV Undorf (14., 0). Mittlerweile ist die junge Mühlbauer-Elf die einzige Mannschaft mit null Punkten. Dies soll sich nun endlich ändern. Zu Gast beim amtierenden Vizemeister FSV Steinsberg (8., 4) hängen die Trauben allerdings hoch. Das Dobler-Gefolge ging zuletzt in Leonberg leer aus und drängt zurück in die Erfolgsspur. Ein Heimdreier wird angestrebt.





So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Leonberg SV Leonberg TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 15:00 PUSH



Angesprochener SV Leonberg (7., 5) hat Selbstvertrauen getankt durch den ersten Saisonsieg. Als Nächstes bekommt der Liganeuling die schwerste denkbare Aufgabe vorgesetzt. Tabellenführer TSV Dietfurt (12) reist mit der Empfehlung von vier Siegen aus vier Spielen an die Südspitze des Landkreises Schwandorf. Freilich streben die Altmühltal-Kicker den fünften „Streich“ in Serie an und wollen dadurch ihre Weste blütenweiß halten.





So., 16.08.2026, 15:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen TSV Großberg TSV Großberg 15:15 live PUSH



Nach den knappen Niederlagen gegen Dietfurt und Hohenschambach wartet gleich der nächste schwere Brocken auf den TSV Beratzhausen (10., 3). Der Zweitplatzierte TSV Großberg (12) weist eine noch makellose Bilanz auf – und möchte die Siegesserie natürlich gern noch etwas weiter ausbauen. Beim Gastgeber konnte Coach Nico Ernstberger seinen Schützlingen zuletzt keinen Vorwurf machen in Sachen Einstellung und Moral. „Wir wollen es Großberg so schwer wie möglich machen und versuchen, trotz zahlreicher Ausfälle mutig zu spielen. Ein Punktgewinn wäre ein großer Erfolg“, so Ernstberger vor dem schweren Heimspiel. Beide Mannschaften waren am Mittwoch im Pokaleinsatz und schieden jeweils überraschend aus.













Nach dem Wiederabstieg aus der Bezirksliga scheint der SV Töging (12., 3) noch gewisse Anpassungsschwierigkeiten im neuen, alten Umfeld zu haben. Ein Sieg stehen drei Niederlagen gegenüber. Diese Bilanz soll aufgebessert werden, wenn es am Sonntag an die Tiefenhüll geht. Die DJK Eichlberg/Neukirchen (1., 1) ist ebenfalls schwach gestartet und sogar noch sieglos. Heißt: Beide Parteien können die Punkte sehr gut gebrauchen.







Richtig gut aus den Startlöchern ist dagegen die SG Hohenschambach (3., 10) aus den Startlöchern gekommen. Der jüngste 1:0-Arbeitssieg gegen Beratzhausen war bereits der dritte Dreier in Folge. Es gelang das Vorrücken auf Platz drei. Entsprechend selbstbewusst reisen die Mannen von Trainer Lucas Dinauer zum SV Lupburg (9., 4). Am vergangenen Spieltag blieben die Grün-Weißen in Dietfurt letztlich ohne Chance. Von der klaren Auswärtspleite will sich der SVL vor den eigenen Fans rehabilitieren.







Auf Wiedergutmachungskurs befindet sich der FC Pielenhofen-Adlersberg (4., 9). Die 1:5-Heimschlappe gegen Painten soll nur ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein. Am Donauufer möchte es die Warlimont-Truppe wieder deutlich besser machen. Die heimische SG Oberndorf/Matting (11., 3) feierte vor Wochenfrist in Töging den ersten Saisonsieg. Kann die Spielgemeinschaft gegen den – sicherlich favorisierten – Absteiger gleich wieder punkten?