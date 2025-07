Neuland für den Neuen in Grafenhausen

Als Coach hat Georg Isele vieles erlebt und so ziemlich alles gesehen. Mehr als sein halbes Leben steht der 60-Jährige mittlerweile an der Seitenlinie und bringt seinen Spielern das Einmaleins des Fußballs bei. Mit reichlich Erfolg, denn unter anderem führte er den SV Stühlingen oder den FC Tiengen in die Landesliga. Selber Fußball gespielt hat Isele natürlich auch. Ein echter Fachmann also – mit A-Schein, wohlgemerkt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.