Neuland Bezirksliga Nord: SV Lauterhofen schlägt neues Kapitel auf SV Lauterhofen vor Exoten-Rolle im Norden +++ Scherer-Brüder künftig vereint +++ Neue Spielgemeinschaft für die Reserve von Marco Baumgartner · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Die Neuzugänge des SVL (von links nach rechts): Triumf Rositi, Andre Seitz, Jonas Werner, Benny Rösel, Scherer Tobias – Foto: SV Lauerhofen

Für den SV Lauterhofen bringt die Saison 2026/27 ein echtes Novum mit sich. Nach dem Landesliga-Abstieg geht es für die Erste Mannschaft künftig in der Bezirksliga Mittelfranken Nord um Punkte. Als Verein im geografischen Grenzbereich ist man das Pendeln zwischen Kreisen und Bezirken zwar gewohnt, doch diese konkrete Staffel ist für die Kicker vom Kalvarienberg absolutes Neuland. Kurios: Lauterhofen geht dort als einzige Oberpfälzer Mannschaft an den Start und misst sich mit der mittelfränkischen Konkurrenz. Nach zwei Jahren in der Landesliga Nordost richtet sich der Blick nun voller Ehrgeiz auf diese neue Herausforderung.

Die wichtigste Nachricht für alle SVL-Fans vorab: Der personelle Stamm bleibt weitgehend zusammen, größere Kader-Beben gibt es nicht. Dennoch muss das Trainerteam fünf Akteure ziehen lassen. Markus Meier, der sich zu einem gestandenen Landesligaspieler entwickelt hat, wechselt als Spielertrainer zur SG Pilsach/Litzlohe. U19-Bayernauswahlspieler Nils Henke schließt sich dem SC Feucht an. Zudem legen Silas Henke, Patrick Reihm und Andreas Braun vorerst eine Fußball-Pause ein. Um die entstandenen Lücken zu schließen, setzt der SVL auf eine Mischung aus eigenem Nachwuchs und gezielten Verstärkungen aus der Region, die allesamt fest in den Fließtext integriert werden. Aus der eigenen U19 rücken Janik Biller, Tim Felser und Joel Martin fest in den Herrenbereich auf. Dazu gesellen sich sehr interessante Neuzugänge, wie etwa Ben Rösel vom SV Alfeld, der als junger und schneller Außenbahnspieler das Tempo auf den Flügeln beleben soll. Mit Triumf Rositi von der U19 des ASV Neumarkt und André Seitz von der U19 des SV Raigering kehren zudem zwei technisch starke beziehungsweise offensive Mittelfeldspieler zu ihrem Heimatverein zurück, für den beide schon in jungen Jahren aktiv waren. Aus Trautmannshofen stoßen außerdem Jonas Werner, ein physisch starker Innenverteidiger für die nötige Stabilität, sowie Offensiv-Flitzer Tobias Scherer zum Kader. Besonders schön an dieser Personalie ist, dass Tobias künftig an der Seite seines Bruders Fabian Scherer auflaufen wird, der in Lauterhofen schon seit vielen Jahren erfolgreich auf Torejagd geht.

Nach teils heftigem Verletzungspech gibt es pünktlich zum Start der Platz-Vorbereitung – nach drei Wochen harten Laufplänen – richtig gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung. Schnapper Josef Bäuml hat sich nach seinem Kreuzbandriss zurückgekämpft und ist wieder fit. Auch Mittelfeldmann Samuel Weinzirl befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im gezielten Aufbau, ist schon sehr weit und arbeitet an seiner baldigen Rückkehr. Ein gefühlter Neuzugang ist zudem Andreas Wastl, denn der klassische Knipser steht nach langer Pause endlich wieder zur Verfügung und wird der Offensive sofort neue Präsenz und Abschlussstärke verleihen. Gedulden muss sich dagegen noch Keeper Simon Gottschalk, der sich im Mai einer erneuten Meniskusoperation unterziehen musste. Wer die Form der Jungs überprüfen will, kriegt in den kommenden Tagen absolutes Pflichtprogramm geboten. Bereits am morgigen Donnerstag wartet das traditionelle Volksfestspiel am Kalvarienberg gegen den Bayernligisten ASV Neumarkt.