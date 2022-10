Von Kareth, hier mit Stefan Hofner (Weiß), und Fortuna Regensburg (Emir Terakaj) geriet am zurückliegenden Doppel-Wochenende nur eine Mannschaft arg ins Straucheln – die Karether. – Foto: Florian Würthele

Neukirchens Ungeschlagen-Serie wackelt – Fortuna wieder im Flow? Landesliga Mitte: Burglengenfeld geht auf Steppvisite im Wallfahrtsort +++ Heimdreier ist für Amberg quasi Pflicht +++ Nächster unbequemer Gegner wartet auf angezähltes Roding

Schön langsam neigt sich die Hinrunde in der Landesliga Mitte dem Ende entgegen. Gelingt der fest eingeplante Sieg in Pfreimd, würde Primus Seebach vorzeitig die Herbstmeisterschaft klarmachen. Im eng umkämpften Verfolgerfeld kommt es zu mehreren Vergleichen. Es duellieren sich Bad Kötzting und Kareth, Roding und Schwandorf-Ettmannnsdorf sowie Neukirchen und Burglengenfeld. Ganz unten haben die Mannschaft aus Lam und Amberg jeweils einen Heimdreier auf ihrer Agenda stehen.

Überdeutliche Rollenverteilung in diesem Derby vor den Toren Regensburgs. Der FC Tegernheim (14., 13 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und punktet gerade auf heimischen Geläuf noch zu wenig (1/1/5), Fortuna Regensburg (5., 27) ist nach einem Sechs-Punkte-Wochenende zurück im Geschäft um die oberen Ränge. Es wirkt so, als wären Helmut Zeimls Spieler wieder im „Flow“. Am Hohen Sand zählen nichts anderes als drei Punkte. Eine Überraschung scheint nur dann möglich, wenn der FCT konsequent und fehlerfrei verteidigt.





Als „leblos“ bezeichnete Kareths Trainer Michael Kirner die beiden vergangenen Auftritte. Mit leeren Hände ging die Mannschaft aus den Duellen mit Ettmannsdorf und Fortuna heraus – das hatte man sich eindeutig anders vorgestellt. Der Zug nach ganz vorne ist für den TSV als Neunter (22) erst einmal abgefahren. Und jetzt wartet das unangenehme Flutlichtspiel am Roten Steg. Das gastgebende Kötzting (2., 30) steht trotz des leistungsgerechten Remis in Lam prima da und scheint zumindest leicht favorisiert in diese Partie zu gehen.





Nach einer schwierigen Anfangsphase und dem frühen Rückstand fuchste sich die SpVgg Lam (11., 18) ins Derby und knöpfte dem Favoriten aus Bad Kötzting einen Punkt ab. Jener könnte in der Endabrechnung noch wichtig werden. Denn nach wie vor ist der Vorsprung auf die Relegationszone nicht wahnsinnig groß und so wünschen sich die „Osserbuam“ auch im nächsten Heimspiel Zählbares. Das sollte machbar sein, hinken die Gäste aus Bogen (15., 9) doch weit hinter ihren Ansprüchen zurück. Aber solche Gegner sind ja oft die unbequemsten...





Zu den denkbar ungünstigsten Zeitpunkten kassierte der FC Amberg (16., 8) in Deggendorf die Gegentore. Am Ende stand ein 0:4 und die sechste Partie in Folge ohne Sieg. Punkte müssen her! Mit Blick auf Samstag wartet ein ganz wichtige Begegnung, denn der immer noch sieglose Tabellenletzte Straubing (1) ist am Schanzl zu Gast. Ein Heimdreier – es wäre der dritte dieser Saison – ist quasi Pflicht, um den Anschluss ans rettende Ufer wiederherzustellen.





David gegen Goliath, Erster gegen Vorletzter. Dass alles andere als ein Erfolg des Ligaprimus aus Seebach (36) in Pfreimd einer faustdicken Überraschung gleichkäme, ist müßig zu erwähnen. Immerhin konnten die Hausherren (17., 8) mithilfe des spät eingetüteten 3:2-Erfolges in Bogen, dem erst zweiten Saisonsieg, neuen Mut tanken. Die Agenda des Aufsteigers für Sonntag: dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen.





Die Serie der Topspiele reißt nicht ab: Nach Fortuna Regensburg und Hauzenberg treffen Adi Götz' Rodinger (3., 28) diesmal auf den vier Plätze, aber nur zwei Punkte schlechter postierten SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Im engen Verfolgerfeld ist das solch ein Spiel, das man nicht verlieren sollte. Dies gilt für beide. Freilich haben die Gastgeber noch die von Hauzenberg zugefügte Klatschte im Kopf und pochen auf Wiedergutmachung; besser ist da die Stimmungslage im Schwandorfer Nordwesten nach dem knappen, aber verdienten Triumph auf Kareths Höhen.





„Wir sind für alle Gegner eine unangenehme Mannschaft!“ Das sagt in diesen Tagen Erkan Kara, Co-Trainer des ASV Burglengenfeld (8., 22). Und in der Tat: Der Fastabsteiger der Vorsaison ist kaum noch zu schlagen, hat heuer erst zwei Spiele verloren. Die letzte Niederlage gab's am siebten Spieltag. Im Duell mit Neukirchen b.Hl. Blut (4., 28) können Timo Studtruckers Spieler diesen so positiven Trend abermals unter Beweis stellen. Ein zweifelsfreie knifflige Aufgabe. Die von Franz Koller gecoachten Hausherren peilen den dritten Sieg in Serie und folglich den Ausbau ihrer Ungeschlagen-Serie (4/4/0) an.



Außerdem stehen sich am Samstag Osterhofen (12., 15) und Hauzenberg (6., 26) sowie im Aufsteigerduell Waldkirchen (13., 13) und Deggendorf (10., 20) in rein-niederbayerischen Clashes gegenüber.