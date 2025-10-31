Neukirchens Heimserie auf dem Prüfstand – nutzt FeLoNi den Aufschwung?

Der Tabellenvorletzte Homberg empfängt den Tabellendritten Gudensberg, der nach drei Siegen aus den letzten fünf Partien weiter Druck auf die Spitze ausüben möchte. Die Gastgeber müssen punkten, um den Anschluss im Abstiegskampf nicht zu verlieren. Das Flutlichtderby lässt auf ein intensives Duell hoffen.

Neukirchen, mit vier Siegen aus fünf Partien gut in Fahrt, empfängt Schauenburg, die zuletzt nach vier sieglosen Spielen auf Platz neun zurückgefallen sind. Die Gastgeber wollen ihre makellose Heimbilanz fortsetzen, die Gäste müssen defensiv kompakt auftreten. Ein Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten, trotz der Tabellensituation.

Wolfhagen II, aktuell Achter, empfängt den Tabellenelften Mengsberg. Beide Teams streben einen Abstand zur Abstiegszone an, wobei Mengsberg trotz Tabellensituation schon bewiesen hat, auswärts punkten zu können. Die Partie verspricht ein enges Duell mit Torchancen auf beiden Seiten.

Stolpergefahr für den Spitzenreiter

Tabellenführer Schwalmstadt trifft auf den Vierzehnten Felsberg/Lohre/Niedervorschütz. Die Hausherren wollen ihre weiße Heimweste weiter ausbauen, während die Gäste mit neuem Trainerduo an die starke Vorstellung gegen Edermünde anknüpfen wollen. Trotz Favoritenrolle der Schwälmer wird Felsberg um jeden Punkt kämpfen. Nicht verstecken

Brunslar/Wolfershausen hofft auf weitere Punkte gegen den Viertplatzierten SSV Sand, der seine Form nach der jüngsten Heimniederlage stabilisieren möchte. Beide Teams gehen mit nahezu vollem Kader in die Begegnung. Es ist ein Spiel, in dem Kampfbereitschaft und taktische Disziplin entscheidend sein werden. Klare Rollenverteilung

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen 14:30 PUSH

Altenlotheim, Tabellensiebter, empfängt den abgeschlagenen Tabellenletzten Mengeringhausen. Die Hausherren streben weitere Punkte im Aufstiegsrennen an, während Mengeringhausen mit Außenseiterchancen ins Derby geht. Historisch gesehen verliefen die Begegnungen der letzten Jahre überwiegend zugunsten der Altenlotheimer. Duell in der unteren Tabellenhälfte

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach 14:30 PUSH

Melsungen, Zehnter, empfängt Schrecksbach, die in der Tabelle nur knapp vor den Abstiegsrängen liegt. Beide Teams benötigen Punkte, um den Anschluss zu halten. Das Duell verspricht Intensität im Kampf um jeden Zähler. Topduell an der Karpatenstraße

So., 02.11.2025, 17:00 Uhr TSV Korbach TSV Korbach SC Edermünde SC Edermünde 17:00 live PUSH