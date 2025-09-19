Neukirchen will Wiedergutmachung – bleibt Mengeringhausen sieglos?

Flutlichtduell in Bründersen

Zum Auftakt trifft der Tabellenachte FSV Wolfhagen II am Freitagabend auf den Zehnten TSV Korbach. Die „Wölfe“ sind zu Hause noch ungeschlagen, mussten zuletzt aber Federn lassen. Korbach reist nach zwei Siegen in Serie mit Rückenwind an und will die Negativserie aus dem Vorjahr vergessen machen.

Geht der Aufwind weiter?

Dritter gegen Vierzehnter: Gudensberg geht als klarer Favorit ins Derby gegen den FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz. Zwar feierte der Gast zuletzt zwei Siege, doch in den vergangenen sechs direkten Duellen setzte es ausschließlich Niederlagen. Für Gudensberg bietet sich die Chance, die Position in der Spitzengruppe weiter zu festigen.

Topduell in Ziegenhain

Das Duell des Tabellenzweiten gegen den Sechsten verspricht Brisanz. Schwalmstadt ist seit fünf Spielen siegreich und zu Hause noch ohne Punktverlust, Sand reist ungeschlagen, aber personell angeschlagen an. Erinnerungen an den letztjährigen Erfolg beim Favoriten könnten den Gästen zusätzlichen Mut machen.

Traditionell schwere Hürde

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg SG Schauenburg Schauenburg 15:00 PUSH

Mit nur drei Punkten Rückstand auf die Verfolgergruppe will Mengsberg im Heimspiel gegen den Siebten Schauenburg Boden gutmachen. Während die Gastgeber auf Torjäger Can Rommel bauen, hat Schauenburg die letzten vier Duelle gegen Mengsberg nicht gewonnen. Für beide Teams bietet sich die Möglichkeit, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Nicht aus der Ruhe bringen lassen

Spitzenreiter Altenlotheim empfängt den Fünften Neukirchen/Röllshausen. Nach der überraschenden Niederlage in Felsberg steht die Elf von Robin Wissemann unter Zugzwang, zumal die Gäste nach Pokal- und Ligapleite auf Wiedergutmachung drängen. Das Oberbachstadion war bislang eine Festung – und soll es auch bleiben. Pflichtaufgabe für den VfB?

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen 15:00 PUSH

Der Zwölfte Schrecksbach will nach dem Auswärtserfolg in Schauenburg erstmals im eigenen Stadion dreifach punkten. Gegner Mengeringhausen ist Schlusslicht und wartet auswärts noch auf Punkt und Tor. Für die Gäste wird es erneut vor allem um Schadensbegrenzung gehen.

Aufsteiger fordert MFV heraus

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV SC Edermünde SC Edermünde 15:00 PUSH

Der Neunte Melsungen will im Heimspiel gegen Aufsteiger Edermünde den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Die Gäste stehen als Vierter überraschend weit oben und glänzten zuletzt vor allem bei Standards. Viermal in Folge blieb der SCE ohne Sieg gegen die Melsunger – setzt sich die Serie auch diesmal fort? Kellerduell mit Brisanz