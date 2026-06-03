Neukirchen v.W.: Weiß wird Co & 2 Bezirksliga-Cracks kommen Der Kreisklassist hat nicht nur einen neuen Chefanweiser, sondern auch eine Reihe weitere neue Gesichter von PM / ts · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen mit ihren Neuen – Foto: Verein

Der SV Neukirchen vorm Wald vermeldet einige Personalien: Bereits seit längerer Zeit steht fest, dass Mario Walter-Kern Chefanweiser beim Kreisklassisten wird. Der frühere Regionalliga-Assistenzcoach des SV Schalding-Heining bekommt Unterstützung von Sebastian Weiß, der zuletzt beim Bezirksligisten TSV Waldkirchen kickte. Allerdings wird der 23-Jährige, der seinen letzten Einsatz Ende September 2025 hatte, nicht aktiv ins Geschehen eingreifen, sondern neben Walter-Kern an der Linie stehen. Unterstützt wird das Duo von Christian Scholz, der sich um die Torhüter annehmen wird.

Zudem ist es den Verantwortlichen um Benny Haydn und Manuel Donaubauer gelungen, den Kader deutlich breiter aufzustellen. Mit dem 26-jährigen Fabian Pöschl erhält die Offensive eine zusätzliche Verstärkung. Der Angreifer kommt vom Bezirksliga-Team des SV Schalding-Heining II und soll für noch mehr Torgefahr beitragen Für das Mittelfeld konnte Stefan Drexler vom SV Garham geholt werden, der schon in der Saison 2015/2016 ein einjähriges Gastspiel beim SVN hatte. Der 30-jährige Mittelfeldmann soll dem Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen.





