 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der Duisburger FV 08 führt die Bezirksliga, Gruppe 5, an.
Der Duisburger FV 08 führt die Bezirksliga, Gruppe 5, an. – Foto: Steffen Pospich

Neukirchen-Vluyn und Duisburg 08 weiter im Gleichschritt

Nur mit je einem Tor Unterschied gewannen der FC Neukirchen-Vluyn und der Duisburger FV 08 ihre Auswärtsspiele. Die beiden Teams haben damit die maximale Punktausbeute eingefahren.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Durchaus mit großen Erwartungen gingen Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen in die Saison. Diese konnten bisher noch nicht wirklich erfüllt werden. Am Samstag standen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Nach 90 Minuten wurden die Punkte geteilt. Am Sonntag waren unter anderem der FC Neukirchen-Vluyn und Duisburger FV 08 gefordert. Mit Auswärtssiegen bauten sie ihre Serie aus und führen die Bezirksliga, Gruppe 5, weiter an.

So läuft Spieltag 4

>>> Alle Transfers im Überblick

Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen kommen weiter nicht richtig ins Rollen. Am Samstagabend trennten sich die Mannschaften in einem durchaus spannenden Duell mit 3:3, die Entscheidung zur Punkteteilung fiel dabei erst in letzter Sekunde. Mitte der ersten Halbzeit brachte Joel Preuß die Hausherren mit einem Abstaubertor in Führung (25.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang Enis Isiktas der Ausgleich (47.), gefolgt von einem Doppelpack von Ferdi Acar (58./63.). Was wie eine Vorentscheidung schien, entwickelte sich zu einem echten Herzschlagfinale. Zunächst verkürzte Yunus Emre Kocaoglu eine Viertelstunde vor dem Ende (75.), Samet Sadiklar ließ die Gastgeber in der Schlussminute jubeln und sicherte mit dem Treffer zum 3:3 immerhin das Unentschieden.

Ein einziger Treffer von Luca Marvin Hoff reichte dem FC Neukirchen-Vluyn, um weiter ohne Punktverlust durch die Liga zu marschieren. Beim 1. FC Styrum holte das Team den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Entscheidung fiel dabei erst mit Beginn der Schlussphase (73.). Ebenfalls mit einem Tor Vorsprung sicherte sich der DFV 08 den nächsten Dreier. Nach Rückstand beim SV Genc Osman drehten Yasar Emin Uzun (54.) und Ismail Öztürk mit einem Doppelpack (64./82.) die Partie zugunsten der Gäste.

Bittere Pleiten gab es für die Aufsteiger VfB Homberg II und die SpVgg Meiderich 06/95. Beide verloren ihre Heimspiele mit 0:4. Ganze sechs Gegentore kassierte Schwarz-Weiß Alstaden beim 1:6 gegen den Duisburger SV 1900. Auch der Mülheimer SV machte es beim 5:3 bei Rhenania Hamborn deutlich.

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
0
4
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
2
3
Abpfiff

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen

Aufrufe: 07.9.2025, 20:45 Uhr
Marcel EichholzAutor