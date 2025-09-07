Neukirchen-Vluyn und Duisburg 08 weiter im Gleichschritt

Durchaus mit großen Erwartungen gingen Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen in die Saison. Diese konnten bisher noch nicht wirklich erfüllt werden. Am Samstag standen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Nach 90 Minuten wurden die Punkte geteilt. Am Sonntag waren unter anderem der FC Neukirchen-Vluyn und Duisburger FV 08 gefordert. Mit Auswärtssiegen bauten sie ihre Serie aus und führen die Bezirksliga, Gruppe 5, weiter an.

Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen kommen weiter nicht richtig ins Rollen. Am Samstagabend trennten sich die Mannschaften in einem durchaus spannenden Duell mit 3:3, die Entscheidung zur Punkteteilung fiel dabei erst in letzter Sekunde. Mitte der ersten Halbzeit brachte Joel Preuß die Hausherren mit einem Abstaubertor in Führung (25.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang Enis Isiktas der Ausgleich (47.), gefolgt von einem Doppelpack von Ferdi Acar (58./63.). Was wie eine Vorentscheidung schien, entwickelte sich zu einem echten Herzschlagfinale. Zunächst verkürzte Yunus Emre Kocaoglu eine Viertelstunde vor dem Ende (75.), Samet Sadiklar ließ die Gastgeber in der Schlussminute jubeln und sicherte mit dem Treffer zum 3:3 immerhin das Unentschieden.

Ein einziger Treffer von Luca Marvin Hoff reichte dem FC Neukirchen-Vluyn, um weiter ohne Punktverlust durch die Liga zu marschieren. Beim 1. FC Styrum holte das Team den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Entscheidung fiel dabei erst mit Beginn der Schlussphase (73.). Ebenfalls mit einem Tor Vorsprung sicherte sich der DFV 08 den nächsten Dreier. Nach Rückstand beim SV Genc Osman drehten Yasar Emin Uzun (54.) und Ismail Öztürk mit einem Doppelpack (64./82.) die Partie zugunsten der Gäste.