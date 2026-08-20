Neukirchen-Vluyn trifft GSV Moers zum Derby, Repelen und Genc im Fokus

Sechsmal abbiegen und die 5,8 Kilometer von der Sportanlage des GSV Moers zur Spielstätte des FC Neukirchen-Vluyn sind absolviert. Mit diesem Derby wird der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend unter Flutlicht eröffnet. Besonders im Fokus steht zudem der VfL Repelen, der zum Auftakt eine ganz derbe Abreibung bei Fortuna Bottrop kassiert hat. Auch der SV Genc Osman ist nach seinem Kantersieg am ersten Spieltag durchaus ein Kandidat, der im Blick behalten werden sollte. Diese Spiele gibt es außerdem.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
Di., 01.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Dostlukspor Bottrop
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr GSV Moers - SC 1920 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rhenania Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 06.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - TuS Asterlagen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
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