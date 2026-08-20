Neukirchen-Vluyn trifft GSV Moers zum Derby, Repelen und Genc im Fokus

Der FC Neukirchen-Vluyn ist im Derby gefordert. – Foto: M.A. Roman

Sechsmal abbiegen und die 5,8 Kilometer von der Sportanlage des GSV Moers zur Spielstätte des FC Neukirchen-Vluyn sind absolviert. Mit diesem Derby wird der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend unter Flutlicht eröffnet. Besonders im Fokus steht zudem der VfL Repelen, der zum Auftakt eine ganz derbe Abreibung bei Fortuna Bottrop kassiert hat. Auch der SV Genc Osman ist nach seinem Kantersieg am ersten Spieltag durchaus ein Kandidat, der im Blick behalten werden sollte. Diese Spiele gibt es außerdem.