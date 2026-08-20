 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Neukirchen-Vluyn trifft GSV Moers zum Derby, Repelen und Genc im Fokus

Mit dem Derby zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem GSV Moers startet am Freitagabend der 2. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Neukirchen-Vluyn ist im Derby gefordert.
Der FC Neukirchen-Vluyn ist im Derby gefordert. – Foto: M.A. Roman

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Bezirksliga 5
Hamborn 07
GSV Moers
Rhe. Bottrop
VfB Homberg II

Sechsmal abbiegen und die 5,8 Kilometer von der Sportanlage des GSV Moers zur Spielstätte des FC Neukirchen-Vluyn sind absolviert. Mit diesem Derby wird der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend unter Flutlicht eröffnet. Besonders im Fokus steht zudem der VfL Repelen, der zum Auftakt eine ganz derbe Abreibung bei Fortuna Bottrop kassiert hat. Auch der SV Genc Osman ist nach seinem Kantersieg am ersten Spieltag durchaus ein Kandidat, der im Blick behalten werden sollte. Diese Spiele gibt es außerdem.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Derby unter Flutlicht

Morgen, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
20:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:00live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
Di., 01.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Dostlukspor Bottrop
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr GSV Moers - SC 1920 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rhenania Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 06.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - TuS Asterlagen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900

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