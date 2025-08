Neukirchen-Vluyn will hoch hinaus – Foto: Marcel Eichholz

Neukirchen-Vluyn peilt die Landesliga an Vor vier Jahren noch, spielte Neukirchen-Vluyn in der Kreisliga A. In nicht allzu ferner Zukunft will der Bezirksligist den Sprung in die Landesliga schaffen.

In den vergangenen Spielzeiten lief es richtig rund beim FC Neukirchen-Vluyn. Zwei mal in Folge ist mit dem dritten Platz der Aufstieg in die Landesliga nur knapp verpasst worden. Aber das große Ziel hat der Verein – mit Abdelaziz Zenzoul an der Seitenlinie – weiterhin im Auge. Die Vorbereitung zur kommenden Spielzeit läuft bislang zwar nur schleppend, Zenzoul sieht im Gespräch mit FuPa Niederrhein aber Fortschritte seiner Mannschaft.

Neuaufbau mit leichten Startschwierigkeiten Der Fußball-Club aus Neukirchen-Vluyn durchläuft aktuell eine Art Neuaufbau. Viele Spieler haben den Verein verlassen, wodurch es viel Bewegung im Kader gegeben hat. Aufgefüllt wurde vor allem durch junge Spieler, die jetzt ihre Chancen kriegen sollen: „Wir haben eine sehr junge, fleißige und lernwillige Mannschaft. Das macht echt Spaß mit den Jungs. Alle arbeiten hart für die Stammplätze im Kader“, so Zenzoul.

Die noch etwas unerfahrene und teilweise neu zusammengestellte Mannschaft, macht sich auch in den ersten Tests bemerkbar. Zenzouls Team konnte hier aus sechs Spielen nur zwei Siege und ein Unentschieden herausholen. Gerade mit Blick auf die ersten beiden Tests, dem Sieg gegen TV Kalkum-Wittlaer (2:0) und der Niederlage gegen VfB Homberg (1:5), ist der langjährige Übungsleiter zufrieden: „Das System, was wir spielen wollen, ist noch nicht allen Jungs bekannt, deswegen bin ich bin positiv überrascht aus dem ersten Spiel. Da hatten wir eine sehr durchmischte Mannschaft“, weitergehend kommentiert er zum Homberg-Spiel: „Wir waren zufrieden mit der Performance unserer Jungs. Im Großen und Ganzen ist das gegen VfB Homberg auch in Ordnung. Sie sind ja auch nicht irgendein Oberligist.“ Landesliga als mittelfristiges Ziel