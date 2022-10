Neukirchen-Vluyn: Bonuspunkte in Goch einsammeln Der VfL Repelen spielt schon am Samstag beim SV Rindern.

Vor einem Bezirksliga-Spiel mit Bonuspunkten stehen die Fußballer des FC Neukirchen-Vluyn. Denn am Sonntag geht’s zum Spitzenreiter Viktoria Goch (Anstoß 15 Uhr). „Das ist für mich eine der beiden Mannschaften, die die klaren Aufstiegsfavoriten sind“, findet Trainer Anel Pedljic und meint neben dem Tabellenführer den Gegner vom vorherigen Wochenende: „Der GSV Moers hat auch seine Qualität gezeigt und ebenfalls eine richtig gute Spielanlage.“ Gegen die Grafschafter hatte der FCNV nur knapp mit 2:3 verloren.

Und genau das macht Pedljic Mut: „Wir haben da gut dagegen gehalten, das Spiel war sehr lange offen. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir nach Goch nicht allein als Kanonenfutter fahren. Wenn wir unsere Fehler abstellen, rechne ich mir schon eine Chance aus, etwas Zählbares mitzunehmen.“ Der Coach muss weiterhin auf Daniel Minhorst, Luca Hoff und Arjeton Krasniqi verzichten. Außerdem hat sich Ajdin Mehinovic in den Urlaub verabschiedet.

Bereits am Samstag um 17 Uhr ist der VfL Repelen zu Gast beim SV Rindern. Nach den zwei durchaus erwartbaren Niederlagen gegen den GSV Moers (1:4) und Viktoria Goch (0:3) wäre für die Mannschaft von Andreas Weinand ein „Dreier“ freilich wertvoll, um den Abwärtstrend zu stoppen. Der VfL hat zuletzt am 25. September gewonnen (6:1 gegen den TSV Weeze) und liegt mit 14 Zählern auf Tabellenrang sieben. Schlusslicht VfB Homberg II muss am Sonntag ab 15.30 Uhr beim 1. FC Kleve II antreten. Die Elf von Kevin Hanebeck hat bislang fünf Punkte geholt. Auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt der Kevelaerer SV mit neun Zählern.