Aaron Bice (rechts) war Assistgeber des Karether Führungstores gegen Neukirchen. Am Ende reichte es für den TSV nur zu einem Heim-1:1. – Foto: Christian Brüssel

Neukirchen und Kötzting retten Remis Der Landesliga-Freitag: Trotz Überzahl und Führung kommt Kareth zu Hause „nur“ zu einem 1:1 +++ Kötztinger Moral wird immerhin mit einem Punkt belohnt

Zweimal ein 1:1 setzte es aus Oberpfälzer Sicht am späten Freitagabend in der Landesliga Mitte. Sowohl auf Kareths Höhen als auch am Kötztinger Roten Steg passierte nach dem Seitenwechsel mehr als zuvor. Es ähnelte sich auch der Spielverlauf, denn beide Bayerwald-Teams aus Bad Kötzting und Neukirchen b.Hl. Blut schlugen nach dem Gegentor noch zurück.



Insgesamt eine gerechte Punkteteilung. Einer ersten Halbzeit mit wenigen Höhepunkten schloss sich eine zweite an, die mehr zu bieten hatte. Es entwickelte sich zunächst das erwartete Geduldsspiel aus Sicht beider Mannschaften. Großchancen waren rar gesät. Die entscheidenste Szene der ersten Spielhälfte war erst in der 44. Minute auszumachen, als sich SVN-Akteur Marek Bobcek gegenüber seinem Gegenspieler Michael Gröschl zu einer vermeintlichen Tätlichkeit hinreißen ließ und hierfür die Rote Karte sah. Zu der Szene könne er nichts sagen, er habe sie nicht gesehen, meinte Gästetrainer Franz Koller hinterher. In Überzahl setzten die Gastgeber dann den ersten „Punch“, als Aaron Bice einen Eckstoß per Kopf weiterleitete und Anton Henning zentral einköpfte (67.). Viele Gelbe Karten zeugten indes von einem umkämpften Spiel. Der Neukirchner Ausgleichstreffer fiel, weil Kareths Tormann Rachner binnen einer Minute zwei Bälle nach vorne abtropfen ließ. Eine Ecke, ein Schuss aus dem Hinterhalt und Mario Paukner war im Folge von Rachners Parade zur Stelle (79.). Beim 1:1 blieb es. Neukirchens Anhang spendierte seinen „Lieblingen“ nach dem Abpfiff wärmenden Applaus. Und auf der obligatorischen Pressekonferenz wirkte Gästetrainer Franz Koller angesichts des Spielverlaufes mit Rot und Rückstand etwas zufriedener mit dem Punkt als sein Pendant Michael Kirner.







Nun bekamen auch die Kötztinger den Aufwind des Aufsteiger aus Osterhofen zu spüren. Nicht einmal unverdient kam die knappe Pausenführung der SpVgg, herbeigeführt durch Denis Sharankov im Nachschuss eines umstrittenen Elfmeters (31.), daher. Zum Spielende hin bäumte sich der FCK gegen die drohende Niederlage – und belohnte sich zumindest noch mit dem Ausgleichstreffer. Nachdem Spirek mit einem Freistoß am Pfosten (78.) und Gmeinwieser im Eins gegen Eins am Gästekeeper (79.) gescheitert waren, traf Jakub Süsser nach einer abgefälschten Hereingabe kaltschnäuzig zum umjubelten 1:2 (82.). Es war gleichzeitig der Endstand. Bad Kötzting, das seinen 35. Saisonpunkt holt, verpasst es also, mit einem „Dreier“ vorzulegen gegenüber den Konkurrenten.



Außerdem setzte sich der TSV Bogen im Derby beim VfB Straubing knapp mit 2:1 (1:1) durch und schafft sich vorerst ein kleines Polster auf die Abstiegszone von vier Zählern.