Neukirchen sucht den perfekten Heimabschluss – Derby am Engelhain

Drei Nachholpartien beschließen das Gruppenliga-Jahr: Während SG Neukirchen/Röllshausen seine makellose Heimserie verteidigen möchte, steht SSV Sand im Duell mit dem Tabellendritten SC Edermünde unter Zugzwang. Derbyfieber herrscht zudem beim TSV Mengsberg, wo Spitzenreiter 1. FC Schwalmstadt seine Tabellenführung ausbauen will.
Klare Rollenverteilung
Neukirchen, Tabellenvierter und einziges Team der Liga ohne Heimverlustpunkt, geht als klarer Favorit in das Duell mit Schlusslicht Mengeringhausen. Die Gastgeber gewannen zuletzt vier Spiele in Folge und treten erneut in Bestbesetzung an. Für Mengeringhausen, das eine von Verletzungen geprägte Hinrunde hinter sich hat und seit August punktlos ist, zählt vor allem ein stabiler Auftritt zum Jahresabschluss.
Derbystimmung zum Abschluss?
Im Derby trifft der Zwölfte auf den souveränen Tabellenführer, der mit einem Erfolg seinen Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen kann. Mengsberg sucht nach Stabilität und bleibt trotz der Rückkehr wichtiger Spieler personell angeschlagen, während Schwalmstadt seit 13 Spieltagen ungeschlagen ist. Die Gäste warnen jedoch vor einem emotional geprägten Duell, zumal die Platzverhältnisse erst am Spieltag final geprüft werden.
Schwere Aufgabe
Der Tabellenachte aus Sand steht nach drei sieglosen Spielen unter Druck und will sich mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden. Mit Edermünde reist allerdings der Tabellendritte an, der ligaweit die gefährlichsten Offensiven stellt, zuletzt auswärts jedoch zweimal sieglos war. Sand vertraut auf seine starke Heimbilanz und hofft auf einen Kurzeinsatz von Torjäger Nico Döring.