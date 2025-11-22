Neukirchen sucht den perfekten Heimabschluss – Derby am Engelhain

Neukirchen, Tabellenvierter und einziges Team der Liga ohne Heimverlustpunkt, geht als klarer Favorit in das Duell mit Schlusslicht Mengeringhausen. Die Gastgeber gewannen zuletzt vier Spiele in Folge und treten erneut in Bestbesetzung an. Für Mengeringhausen, das eine von Verletzungen geprägte Hinrunde hinter sich hat und seit August punktlos ist, zählt vor allem ein stabiler Auftritt zum Jahresabschluss.

Derbystimmung zum Abschluss?

Im Derby trifft der Zwölfte auf den souveränen Tabellenführer, der mit einem Erfolg seinen Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen kann. Mengsberg sucht nach Stabilität und bleibt trotz der Rückkehr wichtiger Spieler personell angeschlagen, während Schwalmstadt seit 13 Spieltagen ungeschlagen ist. Die Gäste warnen jedoch vor einem emotional geprägten Duell, zumal die Platzverhältnisse erst am Spieltag final geprüft werden.

Schwere Aufgabe

