Allgemeines
Neukirchen sucht den perfekten Heimabschluss – Absage am Engelhain

Nachholspiele der Gruppenliga Kassel 1

Gruppenliga Kassel 1
Schwalmstadt
SSV Sand
Mengsberg
SG Neukirchen

Zwei Nachholpartien beschließen das Gruppenliga-Jahr: Während SG Neukirchen/Röllshausen seine makellose Heimserie verteidigen möchte, wurden die anderen Partien abgesagt.

Klare Rollenverteilung

Gestern, 15:30 Uhr
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
3
0
Abpfiff

Neukirchen, Tabellenvierter und einziges Team der Liga ohne Heimverlustpunkt, geht als klarer Favorit in das Duell mit Schlusslicht Mengeringhausen. Die Gastgeber gewannen zuletzt vier Spiele in Folge und treten erneut in Bestbesetzung an. Für Mengeringhausen, das eine von Verletzungen geprägte Hinrunde hinter sich hat und seit August punktlos ist, zählt vor allem ein stabiler Auftritt zum Jahresabschluss.

Spielausfälle

Heute, 14:00 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
Abgesagt

Die Partien zwischen dem SSV Sand und SC Edermünde sowie TSV Mengsberg gegen FC Schwalmstadt wurden witterungsbedingt abgesagt. Neue Termine stehen derzeit nicht fest.

