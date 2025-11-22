Neukirchen sucht den perfekten Heimabschluss – Absage am Engelhain

Neukirchen, Tabellenvierter und einziges Team der Liga ohne Heimverlustpunkt, geht als klarer Favorit in das Duell mit Schlusslicht Mengeringhausen. Die Gastgeber gewannen zuletzt vier Spiele in Folge und treten erneut in Bestbesetzung an. Für Mengeringhausen, das eine von Verletzungen geprägte Hinrunde hinter sich hat und seit August punktlos ist, zählt vor allem ein stabiler Auftritt zum Jahresabschluss.

