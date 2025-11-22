Neukirchen sucht den perfekten Heimabschluss – Absage am Engelhain

Zwei Nachholpartien beschließen das Gruppenliga-Jahr: Während SG Neukirchen/Röllshausen seine makellose Heimserie verteidigen möchte, wurden die anderen Partien abgesagt.
Klare Rollenverteilung
Neukirchen, Tabellenvierter und einziges Team der Liga ohne Heimverlustpunkt, geht als klarer Favorit in das Duell mit Schlusslicht Mengeringhausen. Die Gastgeber gewannen zuletzt vier Spiele in Folge und treten erneut in Bestbesetzung an. Für Mengeringhausen, das eine von Verletzungen geprägte Hinrunde hinter sich hat und seit August punktlos ist, zählt vor allem ein stabiler Auftritt zum Jahresabschluss.
Spielausfälle
Die Partien zwischen dem SSV Sand und SC Edermünde sowie TSV Mengsberg gegen FC Schwalmstadt wurden witterungsbedingt abgesagt. Neue Termine stehen derzeit nicht fest.