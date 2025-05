Neukirchen jagt VfL Tönisberg, Bockum rutscht in den Keller

Bezirksliga 4, Spieltag 33: Im Tabellenkeller feierten der VfB Uerdingen und vor allem Alemannia Pfalzdorf wichtige Siege. Der TSV Bockum verlor nämlich in Pfalzdorf und rutschte in der Tabelle auf den Relegationsplatz zur Kreisliga A ab. Bei Punktgleichheit, die aktuell vorliegt, gäbe es zunächst eine Entscheidungsrunde. Im Rennen um die Landesliga-Relegation hat der VfL Tönisberg mit einem 2:0 gegen Viktoria Goch ein Ausrufezeichen gesetzt, allerdings hat auch der FC Neukirchen-Vluyn gewonnen. Entscheidung also erst in der kommenden.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Viktoria Goch

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Kevelaerer SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau

So., 25.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Krefeld-Bockum

So., 25.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 25.05.25 15:45 Uhr VfB Uerdingen - SV Rindern



34. Spieltag

Fr., 30.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

Fr., 30.05.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Repelen

Sa., 31.05.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - SV Hönnepel-Niedermörmter

Sa., 31.05.25 18:00 Uhr TuS Asterlagen - DJK Twisteden

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - VfL Tönisberg

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Borussia Veen

So., 01.06.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfB Uerdingen