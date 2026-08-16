Neukirchen holt 16:0 gegen den Hastener TV - Dersimspor überzeugt

BV Neukirchen zerlegt den Hastener TV. – Foto: Nils Weinbrenner

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid-Solingen überzeugte Dersimspor Solingen am 1. Spieltag gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen mit einem deutlichen 6:1-Sieg. Bezirksliga-Absteiger SSV Berghausen patzte unterdessen gegen den SC Leichlingen – am Ende hieß es 3:3. Auch die Reserve des 1. FC Monheim feierte einen Kantersieg gegen die BSC Union Solingen.

Der BV Bergisch Neukirchen zerlegte in Gruppe 2 den Hastener TV nach allen Regeln der Kunst und fuhr auf heimischer Anlage einen deutlichen 16:0-Erfolg ein. Für die Reserve des SV Wermelskirchen, die nach dem Rückzug der ersten Mannschaft gewissermaßen das neue Aushängeschild des Vereins ist, lief es gegen den TuS Quettingen weniger gut. Der SSV Lützenkirchen holte derweil einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

Das sind die Ergebnisse des 1. Spieltag in den Kreisligen aus Remscheid-Solingen: