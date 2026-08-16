Neukirchen holt 16:0 gegen den Hastener TV - Dersimspor überzeugt

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid-Solingen überzeugte Dersimspor Solingen am 1. Spieltag gegen den 1. FC Sport-Ring Solingen mit einem deutlichen 6:1-Sieg. Bezirksliga-Absteiger SSV Berghausen patzte unterdessen gegen den SC Leichlingen – am Ende hieß es 3:3. Auch die Reserve des 1. FC Monheim feierte einen Kantersieg gegen die BSC Union Solingen.
Der BV Bergisch Neukirchen zerlegte in Gruppe 2 den Hastener TV nach allen Regeln der Kunst und fuhr auf heimischer Anlage einen deutlichen 16:0-Erfolg ein. Für die Reserve des SV Wermelskirchen, die nach dem Rückzug der ersten Mannschaft gewissermaßen das neue Aushängeschild des Vereins ist, lief es gegen den TuS Quettingen weniger gut. Der SSV Lützenkirchen holte derweil einen Zwei-Tore-Rückstand auf.
Das sind die Ergebnisse des 1. Spieltag in den Kreisligen aus Remscheid-Solingen:
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SF Baumberg II - Berghausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr BSC U. Sol. - GSV Langenf.
So., 23.08.26 15:15 Uhr SR Solingen - HSV Langenf. II
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - SC Reusrath II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Inter Mon. - SV Solingen II
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 17:30 Uhr Berghausen - Inter Mon.
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SR Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr BSC U. Sol. - Leichlingen
So., 30.08.26 15:15 Uhr Dersimspor - VfB Langenf.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SSV Dhünn - Lützenkir.
So., 23.08.26 15:00 Uhr TG Hilgen - BV Bergisch
So., 23.08.26 15:00 Uhr Dabringh. TV - Hackenberg II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TS Struck - SC Ayyildiz
So., 23.08.26 15:15 Uhr SC 08 R'wald - TuRa Rem-Süd
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuRa Rem-Süd - Quettingen
So., 30.08.26 13:00 Uhr Hackenberg II - SC 08 R'wald
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV 09/35 W II - Hastener TV
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - VfB Marathon
So., 30.08.26 15:00 Uhr TS Struck - Dabringh. TV
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Bergisch - SSV Dhünn