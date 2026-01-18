Neukirchen-Coup: Max Witzel kehrt als Spielertrainer zurück

Der aktuell 29-jährige Maximilian Witzel lief im Herrenbereich erstmals in der Saison 2014/2015 – damals noch in der A-Klasse – für den 1. FC Neukirchen auf und verabschiedete sich nach der langen Corona-Saison 2019/2021 vom damaligen Kreisligisten zum FC Amberg in die Landesliga. Aktuell sieht es für den Wiederaufstieg des FCA in die Landesliga als aktueller Tabellenführer der Bezirksliga Nord gut aus – darauf liege bis Saisonende auch der Fokus von Witzel, wie er im Statement zum Abschied aus Amberg betonte. Witzel konnte sich beim FC Amberg als Führungsspieler etablieren und fungierte in der abgelaufenen Landesliga-Saison für drei Spiele auch kurzfristig als Spielertrainer.



Die 2. Mannschaft des 1. FC Neukirchen wird in der kommenden Saison weiterhin von Manuel George betreut, der den Erfolg auch in die Reserve zurückbrachte. Beide Mannschaften stehen sportlich solide in ihren Ligen da.



Die Verantwortlichen rund um 1. Vorsitzenden Jeremias George und Abteilungsleiter Joachim Thümmler freuen sich sehr über die Rückkehr von Witzel zu seinem Heimatverein und sehen in der Kombination Witzel / George großes Potential. Ziel sei, das Trainerteam zeitnah zu vervollständigen um die zahlreichen jungen Spieler im Herrenbereich bestmöglich fördern zu können.



Witzel betont, dass er sich auf die kommenden Aufgaben und die Rückkehr zu seinem Heimatverein sehr freue, denn letztlich sei der Kontakt zu seinen Freunden beim 1. FC Neukirchen nie abgerissen und er stets ein Teil des örtlichen Vereinslebens geblieben. Das gesamte Vereinsumfeld mit sehr guten Rahmenbedingungen auf dem Sportgelände und vor allem die Unterstützung der gewohnt großen Zuschauerkulisse bei Heimspielen im Hans-Aures-Weg seien einmalig. Die beiden Trainer Maximilian Witzel und Manuel George dürfen sich der vollen Rückendeckung des Vereins bewusst sein. Alle Beteiligten freuen sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.