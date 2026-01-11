Neujahrsempfang der SpVg. Porz

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das neue Vorstandstrio der SpVg. Porz – Mario Ebel, Andy Novak und Marko Krämer – durfte zahlreiche Vereinsmitglieder zum Neujahrsempfang begrüßen. In gemütlicher Runde wurde gemeinsam mit der 1. Mannschaft und Vertretern der Jugendabteilung sowie der Alten Herren das neue Jahr eingeläutet.
Ein ganz besonderer Moment: Der langjährige Vereinsvorsitzende Peter Dicke wurde auf Beschluss des Vorstands zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Sichtlich gerührt nahm er diese besondere Ehrung entgegen.