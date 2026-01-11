Neujahrsempfang der SpVg. Porz

Das neue Vorstandstrio der SpVg. Porz – Mario Ebel, Andy Novak und Marko Krämer – durfte zahlreiche Vereinsmitglieder zum Neujahrsempfang begrüßen. In gemütlicher Runde wurde gemeinsam mit der 1. Mannschaft und Vertretern der Jugendabteilung sowie der Alten Herren das neue Jahr eingeläutet.

Ein ganz besonderer Moment: Der langjährige Vereinsvorsitzende Peter Dicke wurde auf Beschluss des Vorstands zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Sichtlich gerührt nahm er diese besondere Ehrung entgegen.