Neujahrsauftakt mit Wucht: Sparkassen-Cup in Finsterwalde

Der Jahreswechsel ist kaum vollzogen, da richtet sich der Blick in Finsterwalde bereits wieder auf den Fußball. Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, lädt der FC Sängerstadt Finsterwalde zum Sparkassen-Cup in die Tuchmacherhalle. Gespielt wird über 14 Minuten pro Partie, in einer großen Gruppe mit sechs Mannschaften. Der Modus verspricht viele direkte Vergleiche, wenig Leerlauf und einen Turniertag, der vom ersten bis zum letzten Spiel Spannung trägt.

Sechs Mannschaften, ein gemeinsamer Wettbewerb Gespielt wird in einer einzigen Gruppe, in der jede Mannschaft gegen jede antritt. Mit dabei sind der Kolkwitzer SV 1896, die SG Friedersdorf, der VfB Hohenleipisch 1912, die SG Blau-Weiß Schorbus, der SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld sowie der gastgebende FC Sängerstadt Finsterwalde. Dieses Format sorgt für Transparenz in der Tabelle und zwingt alle Teams, sich über den gesamten Turniertag hinweg zu behaupten.

Ein Turnier als Startsignal ins neue Jahr Der Sparkassen-Cup des FC Sängerstadt Finsterwalde ist ein früher Höhepunkt im Kalender. Gleich zu Beginn des neuen Jahres soll Hallenfußball ein Zeichen setzen: kompakt, intensiv und ohne Umwege. Dank der Unterstützung der Sparkasse Elbe-Elster erhält das Turnier einen verlässlichen Rahmen, der sportliche Qualität und regionale Verbundenheit zusammenführt. Die Tuchmacherhalle wird damit erneut zum Treffpunkt für Mannschaften und Zuschauer aus der Region.

Der Turnierauftakt setzt den Ton

Der Sparkassen-Cup beginnt mit der Begegnung zwischen dem VfB Hohenleipisch 1912 und dem FC Sängerstadt Finsterwalde. Dieses erste Spiel markiert den Startschuss für einen langen Hallennachmittag. Direkt danach folgen weitere Partien ohne größere Pausen, wodurch das Turnier früh einen Rhythmus entwickelt, der den gesamten Tag prägt.

14 Minuten als Maßstab

Die Spielzeit von 14 Minuten hebt den Sparkassen-Cup von vielen klassischen Hallenturnieren ab. Sie erlaubt mehr Spielaufbau, aber keine Nachlässigkeit. Ein frühes Gegentor kann kompensiert werden, doch längere Schwächephasen werden gnadenlos bestraft. Diese Balance zwischen Geduld und Dringlichkeit macht den Charakter des Turniers aus.

Der Abschluss als letzter Prüfstein

Mit dem letzten Gruppenspiel endet der Sparkassen-Cup ohne Umwege. Dann steht fest, welche Mannschaft über den gesamten Turniertag hinweg die größte Konstanz gezeigt hat. Es ist ein Abschluss, der nicht auf einen Moment verdichtet ist, sondern das gesamte Turnier widerspiegelt.

Hallenfußball als regionales Ereignis

Der Sparkassen-Cup in Finsterwalde ist mehr als ein sportlicher Wettbewerb. Er ist ein Treffpunkt zum Jahresbeginn, ein Ort des Wiedersehens und ein Signal, dass der Fußballkalender wieder Fahrt aufnimmt. Sechs Mannschaften, ein klarer Modus und ein ganzer Nachmittag Hallenfußball verdichten sich zu einem Turnier, das vom ersten Anstoß bis zum letzten Spiel von Intensität lebt.