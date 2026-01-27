Neujahrs-Märchen in Troisdorf: Unsere U17 krönt sich zum Champion!

​Schon im ersten Spiel gegen den 1. FC Godesberg machten die Dormagener deutlich, dass der Pokal nur über sie führen würde. Keine 120 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball bereits zweimal im Netz – 2:0! Wer dachte, der Anschlusstreffer zum 2:1 würde die Jungs verunsichern, sah sich getäuscht. Mit einer abgeklärten Reaktion schraubten sie das Ergebnis auf 6:1 hoch. Besonders treffsicher: Yusuf mit einem lupenreinen Dreierpack!

Was für ein Start in das Fußballjahr 2026! Unsere U17 vom TSV Bayer Dormagen hat beim Neujahrscup der SF Troisdorf eine beeindruckende Duftmarke gesetzt. Mit einer Mischung aus spielerischer Brillanz, eiskalter Effizienz und einer Moral aus Stahl stürmten die Jungs zum Turniersieg. Ein Tag, der alles bot: Traumtore, Last-Minute-Dramatik und eine Mannschaft, die füreinander durchs Feuer geht. ​Der Turbo-Start und die erste Machtdemonstration

Ein früher 0:1-Rückstand und – viel schlimmer – die Verletzung von Iustin. Doch genau in diesem Moment zeigte sich der Charakter dieser Truppe. „Jetzt erst recht für Iustin“, schien das Motto zu lauten. Die Mannschaft drehte die Partie furios zum 3:1-Sieg.

​Ein Schockmoment als Weckruf ​Das zweite Spiel gegen den SV Menden begann mit einem Rückschlag:

​Spektakel pur gegen Meerbusch

​Das Duell gegen die U16 des TSV Meerbusch war Werbung für den

Jugendfußball.



Nach einer schnellen 3:0-Führung wurde es beim Stand von 3:1 noch einmal hitzig. Es folgte ein offener Schlagabtausch, bei dem unsere Jungs ihre spielerische Klasse ausspielten. Das Highlight: Das Tor zum 5:2 – eine Kombination wie aus dem Lehrbuch, eines der schönsten Tore des gesamten Turniers! Am Ende leuchtete ein hochverdientes 6:3 von der Anzeigetafel.

​Herzschlag-Finale in der letzten Sekunde

​Im entscheidenden Spiel gegen den SV Bergisch Gladbach U17 ging es um alles.

Es war ein Spiel auf Messers Schneide, ein Kampf um jeden Zentimeter. Bis in die Schlussphase blieb es hochspannend, doch dann kam der Moment, der den mitgereisten Anhang ausrasten ließ: In der allerletzten Sekunde fiel das erlösende 4:2. Der Schlusspfiff ging im Jubel der Dormagener unter – der Turniersieg war perfekt!

​Stimmen nach dem Triumph:

​Jugendleiter Sascha Fassbender fand nach dem Sieg bewegende Worte:

​„Sportlich bin ich hochzufrieden, aber menschlich geht der erste Blick an unseren Pechvogel: Von meiner Seite erst einmal gute Besserung an Iustin! Wir alle hoffen inständig, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend ist und er bald wieder bei uns ist.“

​Auch das Trainer-Duo Giulio und Cengiz war sichtlich stolz:

​„Das war heute ein absolut verdienter Turniersieg. Wir hatten in der Vergangenheit oft das Problem, uns gegen vermeintlich unterklassige Teams schwerzutun. Heute war das anders. Die Jungs waren fokussiert, spielfreudig und haben ihre Linie bis zur letzten Sekunde durchgezogen.“

​Unsere Torschützen des Tages:

​Yusuf: 6 Tore

​Halil: 6 Tore

​Deniz: 4 Tore

​Joakim(Joko):3Tore

​Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team für diese überragende Leistung! Dormagen ist stolz auf euch! 🔵⚪