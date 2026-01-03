Neujahrs-Cup in Luckau: MSV Zossen siegt, Blau-Weiß Lubolz jubelt

Turniermodus: Jeder Fehler bleibt stehen

Beide Wettbewerbe folgen demselben Prinzip: eine große Gruppe, jeder gegen jeden. Dieser Modus verlangt mehr als einzelne starke Auftritte. Wer hier oben stehen will, muss über Stunden stabil bleiben. Niederlagen lassen sich nicht reparieren, Gegentore wirken bis in die Schlussabrechnung hinein. Genau diese Härte prägt den Hallentag in Luckau von der ersten bis zur letzten Partie.

Turnier der 2. Mannschaften: Lubolz mit Offensivwucht

Im Vormittagsturnier der zweiten Männermannschaften setzt sich der SV Blau-Weiß Lubolz souverän an die Spitze. 15 Punkte und ein Torverhältnis von 29:7 sind das Ergebnis eines Auftritts mit klarer Handschrift. Lubolz startet mit einem 4:3 gegen VfB Hohenleipisch II, legt ein 6:0 gegen Grün-Weiß Groß Beuchow nach und bleibt auch gegen HC Spreewald (6:2) und Kreblitz (10:0) dominant. Der knappe 3:2-Sieg gegen FSV Rot-Weiß Luckau II rundet den Turniersieg ab.

Luckau II als erster Verfolger

Die zweite Mannschaft des Gastgebers landet mit 12 Punkten und 15:3 Toren auf Rang zwei. Der Start gelingt eindrucksvoll: 4:0 gegen HC Spreewald, 3:0 gegen Hohenleipisch II, 2:0 gegen Kreblitz und 4:0 gegen Groß Beuchow. Erst im direkten Duell mit Lubolz muss sich Luckau II geschlagen geben. Der zweite Platz ist dennoch Ausdruck eines stabilen, defensiv geordneten Turnierverlaufs.

Mittelfeld und Tabellenende im Vormittagsturnier

Der HC Spreewald sichert sich mit 9 Punkten Platz drei, trotz negativer Tordifferenz. Siege gegen Kreblitz (3:0), Groß Beuchow (1:0) und Hohenleipisch II (6:3) stehen deutlichen Niederlagen gegen die Topteams gegenüber. Hohenleipisch II und Groß Beuchow kommen jeweils auf 4 Punkte, während Kreblitz punktlos bleibt. Die Tabelle spiegelt die klare Hierarchie dieses Turniers wider.

Abendturnier: Zossen setzt sich früh ab

Am Abend gehört die Halle den ersten Männermannschaften. Der MSV Zossen 07 übernimmt von Beginn an die Kontrolle. Sieben Spiele, sieben Siege, 18 Punkte und ein Torverhältnis von 18:4 – diese Zahlen lassen keinen Interpretationsspielraum. Zossen startet mit einem 3:1 gegen den Gastgeber Luckau, gewinnt 2:1 gegen Kostebrau, 3:0 gegen Lübben/Schlepzig und setzt sich auch gegen die direkten Verfolger konsequent durch. Der abschließende 2:1-Sieg gegen SG Sielow unterstreicht die Dominanz.

Kostebrau bleibt dran, kommt aber nicht heran

Die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau folgt mit 15 Punkten und 18:10 Toren. Kostebrau gewinnt fünf seiner sechs Spiele, darunter klare Erfolge wie das 5:1 gegen Lok Calau und das 4:2 gegen Luckau. Entscheidend für Rang zwei sind jedoch die Niederlagen gegen Zossen sowie das späte 2:3 gegen Groß Gaglow, die den Abstand zur Spitze festschreiben.

Kampf um die Plätze dahinter

Im Mittelfeld wird es deutlich enger. SG Sielow und der FSV Rot-Weiß Luckau kommen jeweils auf 9 Punkte. Sielow überzeugt vor allem mit dem 7:0 gegen Groß Gaglow und dem 6:0 gegen Luckau, verliert aber die direkten Duelle gegen Zossen und Kostebrau. Der Gastgeber zeigt Moral, gewinnt unter anderem 3:0 gegen Groß Gaglow und 2:0 gegen Lübben/Schlepzig, muss jedoch die klare 0:6-Niederlage gegen Sielow hinnehmen.

Lübben/Schlepzig, Groß Gaglow und Calau im unteren Bereich

SpG Lübben/Schlepzig sammelt 7 Punkte und bleibt damit im Tabellenkeller dennoch konkurrenzfähig. Groß Gaglow und Lok Calau erleben einen schweren Abend. Gaglow kommt auf zwei Punkte, Calau bleibt mit einem Zähler Letzter. Besonders die Gegentorflut zeigt, wie gnadenlos der Modus ist, wenn sich Schwächen über mehrere Spiele ziehen.

Ein Hallentag mit klaren Antworten

Der 2. Neujahrs-Cup des FSV Rot-Weiß Luckau endet mit eindeutigen Tabellenbildern. Im Turnier der zweiten Mannschaft setzt der SV Blau-Weiß Lubolz den offensiven Maßstab, beim Turnier der ersten Mannschaft dominiert der MSV Zossen 07 über die gesamte Distanz. Beide Sieger überzeugen nicht durch ein einzelnes Highlight, sondern durch Konstanz in einem Format, das keine Ausreden zulässt. Für Luckau bleibt ein langer Hallentag, der genau das liefert, was Hallenfußball ausmacht: viele Spiele, klare Wahrheiten und Tabellen, die jede Minute widerspiegeln.