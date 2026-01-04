Neuigkeiten bei der SG Hecklingen-Malterdingen

Zum Jahreswechsel gibt es bei der SG Hecklingen-Malterdingen personelle Veränderungen rund um das Trainerteam, sowie einen Neuzugang für die Rückrunde.
Nach einem ereignisreichen Jahr mit dem direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A haben sich die Verantwortlichen der SG mit den Trainern zusammengesetzt. In konstruktiven und offenen Gesprächen wurde dabei die Verlängerung der Trainertätigkeit von Spielertrainer Christian Bär für die kommende Saison beschlossen. Die SG zeigt sich absolut überzeugt von seiner Arbeit. Bär agiert sehr akribisch und hatte maßgeblichen Einfluss am Aufstieg über die Relegation.
Tim Dinius wird seine Co-Trainer-Tätigkeit zur neuen Saison aus privaten Gründen niederlegen. Die SG Hecklingen-Malterdingen bedankt sich ausdrücklich für seine hervorragende Arbeit und sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.
Bereits zur Rückrunde kann zudem ein Neuzugang vermeldet werden: Jens Ritter wechselt vom SC Wyhl zur SG. Der schnelle Angreifer bringt die Erfahrung aus 187 Landesligaspielen mit und soll die Mannschaft im Abstiegskampf unterstützen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass Ritter sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zum Verein passt und mit seiner Erfahrung eine wertvolle Verstärkung darstellt.
Abschließend wünscht die SG Hecklingen-Malterdingen allen Vereinen ein erfolgreiches sowie verletzungsfreies neues Jahr.