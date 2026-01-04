Neuigkeiten bei der SG Hecklingen-Malterdingen

Zum Jahreswechsel gibt es bei der SG Hecklingen-Malterdingen personelle Veränderungen rund um das Trainerteam, sowie einen Neuzugang für die Rückrunde.

Nach einem ereignisreichen Jahr mit dem direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A haben sich die Verantwortlichen der SG mit den Trainern zusammengesetzt. In konstruktiven und offenen Gesprächen wurde dabei die Verlängerung der Trainertätigkeit von Spielertrainer Christian Bär für die kommende Saison beschlossen. Die SG zeigt sich absolut überzeugt von seiner Arbeit. Bär agiert sehr akribisch und hatte maßgeblichen Einfluss am Aufstieg über die Relegation.