Neuhütten wird Meister

Vor vielen mitgereisten Fans hatte der VfB an diesem Sonntag die Chance die Meisterschaft einzufahren und

dadurch in die Kreisliga A aufzusteigen. Erste Vorraussetzung war ein eigener Sieg und der VfB ging diese

Partie sehr konzentriert an. Luca Hammel traf früh zum 0:1 (2.), weitere Hochkaräter wurden in der ersten

Viertelstunde leider nicht genutzt. Im Anschluss ließ der Neuhüttener Elan nach, vor allem in der

Rückwärtsbewegung agierte man nachlässig. So kam Untergruppenbach zu einem Lattentreffer und wenig

später zum Ausgleich (27.). Beinahe im Gegenzug traf zwar Johannes Haderecker, doch der Schiedsrichter

entschied fälschlicherweise auf Abseits. Kurz vor dem Seitenwechsel rettete Torhüter Tobias Czech im 1 gegen

1, auf der Gegenseite verfehlte ein Freistoß von Luca Pröger nur knapp sein Ziel.

Nach dem Seitenwechsel war der VfB spielbestimmend. Jean-Pierre Löffler brachte den VfB wieder in Führung

(52.), wenig später scheiterte er mit einem Foulelfmeter am Torhüter (58.). Untergruppenbach verteidigte mit viel

Einsatz, blieb in der Offensive aber weitestgehend blass. Der VfB hatte seine Möglichkeiten, konnte aber das

dritte Tor nicht nachlegen. Kurz vor dem Ende kamen die Hausherren zu einer guten Kopfballgelegenheit. Erst in

der Nachspielzeit beseitigte Luca Hammel mit dem 1:3 die letzten Zweifel und sicherte dem VfB den benötigten

Sieg.