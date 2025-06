Neuhütten bleibt ungeschlagen

Zum letzten Saisonspiel war der VfB beim SV Sülzbach II zu Gast. Nach zähem Beginn kam der VfB ab der 20.

Minute besser in Fahrt. Steffen Braun brach den Bann und besorgte die Führung für Neuhütten (26.). Mit einem

Doppelschlag erhöhten Steffen Braun (29.) und Erik Kettner (30.) auf 0:3. Der VfB blieb am Drücker und erneut

war es Steffen Braun, der noch vor der Halbzeit das 0:4 erzielen konnte (35.). Alle vier Treffer der ersten Hälfte

wurden von Till Kettner mustergültig aufgelegt.

Auch nach dem Seitenwechsel war der Torhunger von Steffen Braun noch nicht gestillt. Schnell ließ er seinen

vierten Treffer des Tages zum 0:5 folgen (50.). Der VfB kontrollierte die Partie bis zum Ende. Den letzten Treffer

der Saison steuerte Johannes Haderecker in der 78. Minute zum Endstand von 0:6 bei.



Somit konnte der VfB auch sein letztes Ziel erreichen, die Saison nach der errungenen Meisterschaft ohne

Niederlage zu beenden.