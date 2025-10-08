Neuhofer Pokalglück D7-Juniorinnen des SVN gewinnen Endspiel 3:2

Taunusstein. Jubel bei den D7-Juniorinnen des SV Neuhof: Im Kreispokal-Endspiel gegen die Mannschaft des TSV Bleidenstadt setzte sich die SVN-Formation nach Entscheidungsschießen durch. 3:2 hieß es am Ende beim in Geisenheim ausgetragenen Finale der Taunussteiner Nachbarn.

„Die Trainer und Eltern der Spielerinnen waren stolz und freuten sich, dass man den Kreispokal erneut gewonnen hatte. Ein großer Erfolg für unsere junge Mannschaft“, sagte Abteilungsleiter Michael Reitz. „Wir bieten erst seit drei Jahren Fußballtraining speziell für Mädchen an. Aufgrund der guten Resonanz konnten wir vier Mannschaften für die Punktrunde melden.“ Reitz dankte dem Trainerteam mit Franziska Hasenauer, Jochen Hänsel und Kai König für die „hervorragende Arbeit“. Im D9-Finale gewann die Mädchen des JFV Walsdorf/Wörsdorf 12:0 gegen die MSG Geisenheim/Erbach. E-Juniorinnen-Sieger wurde Walsdorf/Wörsdorf (4:1 über Neuhof).