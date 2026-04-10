 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Neuhof unter Druck – Giesen und Pyrmont lauern auf den Spitzenplatz

Der 23. Spieltag bringt richtungsweisende Duelle im Aufstiegs- und Abstiegskampf

von FD · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 steht im Zeichen klarer Kräfteverhältnisse – und doch bergen zahlreiche Partien erhebliches Überraschungspotenzial. Während sich an der Tabellenspitze ein Dreikampf formiert hat, kämpfen im Tabellenkeller gleich mehrere Teams um den Anschluss. Die jüngsten Nachholspiele haben dabei zusätzliche Dynamik in die Liga gebracht.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
15:00

Türk Gücü hat mit zuletzt zwei Siegen in Folge ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und geht mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Mit Pyrmont wartet jedoch eine der formstärksten Mannschaften der Liga, die ihre Offensivstärke zuletzt mehrfach unter Beweis stellte. Die Rollen sind klar verteilt, dennoch dürfte der Gastgeber versuchen, den positiven Trend fortzusetzen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
15:00

Tabellenführer Neuhof empfängt mit Ambergau einen direkten Verfolger. Nach dem souveränen Auftritt in den Nachholspielen geht Neuhof als Favorit in die Begegnung, muss jedoch gegen die kompakte und effiziente Spielweise der Gäste bestehen. Ambergau wiederum steht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen unter Zugzwang, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
15:00

Hasede zeigte zuletzt schwankende Leistungen und ließ wichtige Punkte liegen. Gegen Borsum, das nach einigen stabileren Auftritten zuletzt wieder Rückschläge hinnehmen musste, steht die Mannschaft unter Druck, den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Die Gäste werden versuchen, über defensive Stabilität ins Spiel zu finden.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Schliekum konnte sich zuletzt stabilisieren und punktete regelmäßig, während Afferde mit einem offensivstarken Auftritt auf sich aufmerksam machte. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Sieg weiter nach oben schielen. Die Partie verspricht ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
15:00

Giesen befindet sich in bestechender Form und hat sich bis auf Rang zwei vorgearbeitet. Die Mannschaft überzeugte zuletzt mit klaren Siegen und einer stabilen Defensive. Almstedt hingegen zeigte wechselhafte Leistungen und muss sich deutlich steigern, um gegen den Favoriten bestehen zu können.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
15:00

Alfeld hat nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen etwas an Boden verloren und steht vor der Pflichtaufgabe gegen ein Kellerteam. Himmelsthür kämpft weiterhin mit defensiven Problemen, zeigte jedoch vereinzelt engagierte Auftritte. Für Alfeld zählt nur ein Sieg, um im oberen Tabellendrittel zu bleiben.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
15:00

Lenne präsentierte sich zuletzt verbessert und konnte punktuell Erfolge verbuchen. Gegen Harsum, das sich im gesicherten Mittelfeld etabliert hat, wartet jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste reisen mit stabiler Form an und wollen ihre Position festigen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
15:00

Im direkten Duell zweier Kellerteams geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Einum wartet weiterhin auf Erfolgserlebnisse, während Lamspringe zuletzt zumindest phasenweise konkurrenzfähig auftrat. Beide Mannschaften stehen unter Druck, sodass eine umkämpfte Partie zu erwarten ist.