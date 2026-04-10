Neuhof unter Druck – Giesen und Pyrmont lauern auf den Spitzenplatz Der 23. Spieltag bringt richtungsweisende Duelle im Aufstiegs- und Abstiegskampf von FD · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 steht im Zeichen klarer Kräfteverhältnisse – und doch bergen zahlreiche Partien erhebliches Überraschungspotenzial. Während sich an der Tabellenspitze ein Dreikampf formiert hat, kämpfen im Tabellenkeller gleich mehrere Teams um den Anschluss. Die jüngsten Nachholspiele haben dabei zusätzliche Dynamik in die Liga gebracht.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH

Türk Gücü hat mit zuletzt zwei Siegen in Folge ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und geht mit neuem Selbstvertrauen in die Partie. Mit Pyrmont wartet jedoch eine der formstärksten Mannschaften der Liga, die ihre Offensivstärke zuletzt mehrfach unter Beweis stellte. Die Rollen sind klar verteilt, dennoch dürfte der Gastgeber versuchen, den positiven Trend fortzusetzen.

Tabellenführer Neuhof empfängt mit Ambergau einen direkten Verfolger. Nach dem souveränen Auftritt in den Nachholspielen geht Neuhof als Favorit in die Begegnung, muss jedoch gegen die kompakte und effiziente Spielweise der Gäste bestehen. Ambergau wiederum steht nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen unter Zugzwang, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede VfL Borsum VfL Borsum 15:00 PUSH

Hasede zeigte zuletzt schwankende Leistungen und ließ wichtige Punkte liegen. Gegen Borsum, das nach einigen stabileren Auftritten zuletzt wieder Rückschläge hinnehmen musste, steht die Mannschaft unter Druck, den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Die Gäste werden versuchen, über defensive Stabilität ins Spiel zu finden.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH

Schliekum konnte sich zuletzt stabilisieren und punktete regelmäßig, während Afferde mit einem offensivstarken Auftritt auf sich aufmerksam machte. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Sieg weiter nach oben schielen. Die Partie verspricht ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen MTV Almstedt MTV Almstedt 15:00 PUSH

Giesen befindet sich in bestechender Form und hat sich bis auf Rang zwei vorgearbeitet. Die Mannschaft überzeugte zuletzt mit klaren Siegen und einer stabilen Defensive. Almstedt hingegen zeigte wechselhafte Leistungen und muss sich deutlich steigern, um gegen den Favoriten bestehen zu können.

Alfeld hat nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen etwas an Boden verloren und steht vor der Pflichtaufgabe gegen ein Kellerteam. Himmelsthür kämpft weiterhin mit defensiven Problemen, zeigte jedoch vereinzelt engagierte Auftritte. Für Alfeld zählt nur ein Sieg, um im oberen Tabellendrittel zu bleiben.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne SC Harsum SC Harsum 15:00 PUSH

Lenne präsentierte sich zuletzt verbessert und konnte punktuell Erfolge verbuchen. Gegen Harsum, das sich im gesicherten Mittelfeld etabliert hat, wartet jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste reisen mit stabiler Form an und wollen ihre Position festigen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Einum SV Einum TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 15:00 PUSH