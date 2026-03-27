Neuhof trifft auf Borsum - Hagen vor Pflichtaufgabe in Einum der 22. Spieltag im FokusrnZwischen Aufstiegsrennen und Abstiegskampf spitzt sich die Lage weiter zu von FD · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt eine Vielzahl richtungsweisender Begegnungen. Während an der Tabellenspitze der Druck auf Spitzenreiter BW Neuhof wächst, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften um den Anschluss. Die Konstellationen versprechen intensive und bedeutungsvolle Duelle.

Morgen, 15:30 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt TuSpo Schliekum Schliekum 15:30 PUSH

MTV Almstedt empfängt TuSpo Schliekum zu einem Duell zweier Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld. Almstedt konnte zuletzt wichtige Punkte sammeln und will seine Position festigen. Schliekum hingegen reist nach der deutlichen Niederlage in Lamspringe mit dem Ziel an, eine Reaktion zu zeigen. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Morgen, 16:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde TuS Hasede 1928 TuS Hasede 16:00 PUSH

Afferde trifft auf den Tabellensechsten aus Hasede. Die Gastgeber bewegen sich stabil im Mittelfeld und könnten mit einem Heimsieg weiter nach oben rücken. Hasede gehört weiterhin zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten. Nach dem torlosen Remis gegen Schliekum steht die Mannschaft vor der Aufgabe, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe TSV 1900 Lenne TSV Lenne 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell. Lamspringe konnte zuletzt mit dem klaren Sieg gegen Schliekum aufhorchen lassen und will diesen Schwung nutzen. Lenne steht weiterhin am Tabellenende und benötigt dringend Punkte. Für beide Mannschaften ist die Partie von hoher Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.

Harsum empfängt mit dem SV Alfeld ein Team aus der Spitzengruppe. Die Gastgeber befinden sich im gesicherten Mittelfeld und könnten mit einem Heimsieg den Abstand nach oben verkürzen. Alfeld hingegen will nach dem Unentschieden in Pyrmont wieder dreifach punkten, um den Kontakt zu den vorderen Plätzen zu halten.

Himmelsthür steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen den formstarken TSV Giesen. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einem klaren Sieg gegen Harsum und zählen zu den stabilsten Teams der Liga. Für Himmelsthür geht es darum, im Abstiegskampf wichtige Punkte zu sammeln. Gegen die offensivstarken Gäste wird eine konzentrierte Defensivleistung erforderlich sein.

Ambergau geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Türk Gücü Hildesheim. Die Gastgeber kämpfen um den Anschluss an die Spitze und dürfen sich keine Ausrutscher erlauben. Türk Gücü steht im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte. Gegen ein spielstarkes Ambergauer Team wird jedoch eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont SV Einum SV Einum 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite Pyrmont empfängt den SV Einum und geht mit klaren Vorteilen in die Partie. Mit einem Sieg könnte Pyrmont den Druck auf Spitzenreiter Neuhof weiter erhöhen. Einum hingegen steht tief im Tabellenkeller und hat nur Außenseiterchancen. Entscheidend wird sein, defensiv stabil zu agieren und auf Fehler des Gegners zu hoffen.