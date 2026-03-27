 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Neuhof trifft auf Borsum - Hagen vor Pflichtaufgabe in Einum

der 22. Spieltag im FokusrnZwischen Aufstiegsrennen und Abstiegskampf spitzt sich die Lage weiter zu

von FD · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bringt eine Vielzahl richtungsweisender Begegnungen. Während an der Tabellenspitze der Druck auf Spitzenreiter BW Neuhof wächst, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften um den Anschluss. Die Konstellationen versprechen intensive und bedeutungsvolle Duelle.

Morgen, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
15:30

MTV Almstedt empfängt TuSpo Schliekum zu einem Duell zweier Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld. Almstedt konnte zuletzt wichtige Punkte sammeln und will seine Position festigen.

Schliekum hingegen reist nach der deutlichen Niederlage in Lamspringe mit dem Ziel an, eine Reaktion zu zeigen. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
16:00

Afferde trifft auf den Tabellensechsten aus Hasede. Die Gastgeber bewegen sich stabil im Mittelfeld und könnten mit einem Heimsieg weiter nach oben rücken.

Hasede gehört weiterhin zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten. Nach dem torlosen Remis gegen Schliekum steht die Mannschaft vor der Aufgabe, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
15:00

Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell. Lamspringe konnte zuletzt mit dem klaren Sieg gegen Schliekum aufhorchen lassen und will diesen Schwung nutzen.

Lenne steht weiterhin am Tabellenende und benötigt dringend Punkte. Für beide Mannschaften ist die Partie von hoher Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
15:00

Harsum empfängt mit dem SV Alfeld ein Team aus der Spitzengruppe. Die Gastgeber befinden sich im gesicherten Mittelfeld und könnten mit einem Heimsieg den Abstand nach oben verkürzen.

Alfeld hingegen will nach dem Unentschieden in Pyrmont wieder dreifach punkten, um den Kontakt zu den vorderen Plätzen zu halten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
15:00

Himmelsthür steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen den formstarken TSV Giesen. Die Gäste überzeugten zuletzt mit einem klaren Sieg gegen Harsum und zählen zu den stabilsten Teams der Liga.

Für Himmelsthür geht es darum, im Abstiegskampf wichtige Punkte zu sammeln. Gegen die offensivstarken Gäste wird eine konzentrierte Defensivleistung erforderlich sein.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
15:00

Ambergau geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Türk Gücü Hildesheim. Die Gastgeber kämpfen um den Anschluss an die Spitze und dürfen sich keine Ausrutscher erlauben.

Türk Gücü steht im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte. Gegen ein spielstarkes Ambergauer Team wird jedoch eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
SV Einum
SV EinumSV Einum
15:00

Der Tabellenzweite Pyrmont empfängt den SV Einum und geht mit klaren Vorteilen in die Partie. Mit einem Sieg könnte Pyrmont den Druck auf Spitzenreiter Neuhof weiter erhöhen.

Einum hingegen steht tief im Tabellenkeller und hat nur Außenseiterchancen. Entscheidend wird sein, defensiv stabil zu agieren und auf Fehler des Gegners zu hoffen.

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
15:30

Spitzenreiter Neuhof trifft auf den VfL Borsum. Nach dem spektakulären Sieg gegen Afferde will Neuhof seine Position an der Tabellenspitze festigen.

Borsum reist mit Rückenwind aus dem jüngsten Erfolg gegen Himmelsthür an. Dennoch geht Neuhof als klarer Favorit in die Begegnung.