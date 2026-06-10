Neuhof steigt trotz Niederlage auf Am Ende trotz der 2:3-Niederlage hat Neuhof Grund zum feiern von FD · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Mit dem 30. und letzten Spieltag ist die Saison der Bezirksliga Hannover 4 zu Ende gegangen. Während sich Blau-Weiß Neuhof trotz einer deutlichen Niederlage in Alfeld die Meisterschaft sicherte, verabschiedeten sich mehrere Teams mit spektakulären Ergebnissen in die Sommerpause. Besonders Alfeld, Schliekum und Ambergau sorgten zum Saisonabschluss für klare Siege.

Bereits am Freitagabend setzte die SG Ambergau ein Ausrufezeichen und gewann beim SC Harsum deutlich mit 5:0. Finn Bremer brachte die Gäste früh auf Kurs und schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jannis Krebs und zweimal Lucas Sztyndera. Mit dem überzeugenden Erfolg sicherte sich Ambergau Rang vier und bestätigte die starke Rückrunde. Harsum verpasste dagegen die Chance, die Saison unter den ersten sechs Mannschaften abzuschließen.

Eine der größten Überraschungen des Spieltags gelang TuSpo Lamspringe. Gegen den Tabellendritten FC Bad Pyrmont Hagen gewann die Mannschaft mit 4:3. Maurice Ernemann brachte die Gastgeber früh mit zwei Treffern in Führung, ehe Pyrmont die Partie zwischenzeitlich drehte. Lamspringe zeigte jedoch erneut große Moral. Ernemann vollendete seinen Dreierpack zum Ausgleich, bevor Marvin Bruns kurz vor Schluss den viel umjubelten Siegtreffer erzielte. Nach starken Wochen verabschiedet sich Lamspringe mit einem positiven Saisonendspurt aus der Spielzeit.

Der TuS Grün-Weiß Himmelsthür setzte seinen Aufwärtstrend fort und bezwang den VfL Borsum mit 3:2. Timothy Nicolaus brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Jonathan Zimmer ausglich. Bjarne Thau stellte noch vor der Pause auf 2:1. Nach dem erneuten Ausgleich durch Leon Heesmann sorgte Nicolaus mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Himmelsthür beendet die Saison damit auf Rang zwölf und kann auf einen gelungenen Schlussspurt zurückblicken.

Der MTV Almstedt verabschiedete sich trotz einer guten Leistung mit einer Niederlage aus der Saison. Gegen Eintracht Afferde führten die Gastgeber zweimal, mussten sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben. Jan Patrick Lange war mit zwei Treffern der entscheidende Mann auf Seiten der Gäste. Afferde beendet seine erste Bezirksligasaison nach dem Aufstieg auf einem respektablen neunten Tabellenplatz.

Der TSV Giesen erledigte seine Aufgabe gegen den TuS Hasede mit einem 5:3-Erfolg. In einer torreichen Begegnung wechselte die Führung mehrfach, ehe Luca-Maximilian Budde mit einem Dreierpack und Marco Czauderna in der Nachspielzeit den Heimsieg sicherten. Die Giesener gewannen damit ihr letztes Saisonspiel und schlossen die Spielzeit mit 65 Punkten auf Rang zwei ab. Durch den gleichzeitigen Patzer von Neuhof verkürzte sich der Rückstand zwar noch einmal, für den Titel reichte es jedoch nicht mehr.

Das spektakulärste Ergebnis des Spieltags gab es in Alfeld. Der SV Alfeld fertigte den frischgebackenen Meister Blau-Weiß Neuhof mit 8:2 ab. Bereits zur Pause lagen die Gastgeber klar vorne und bauten ihren Vorsprung nach dem Seitenwechsel kontinuierlich aus. Felix-Marten König traf dreimal, während Domink Wesche, Luca-Philip Hanekop, Daniel Weiß, Robin Paul Weidner und Jonathan Köps weitere Treffer beisteuerten. Neuhof zeigte sich defensiv ungewohnt anfällig, durfte trotz der höchsten Saisonniederlage aber die Meisterschaft feiern.

Der SV Türk Gücü Hildesheim setzte seine ordentliche Schlussphase mit einem 4:2-Erfolg beim TSV Lenne fort. Die Gastgeber gingen zweimal in Führung, konnten den Vorsprung jedoch jeweils nicht verteidigen. In der Schlussphase sorgten Lian Umuhire Mugaragu und Hamza Ata für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Türk Gücü beendet die Saison damit auf Rang 13, während Lenne als Vorletzter abschließt.