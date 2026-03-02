Neuhof Spitzenreiter – Harsum mit Statement, Hasede dreht Partie

SV Eintracht Afferde bestätigte seinen Aufwärtstrend und ließ dem TSV 1900 Lenne kaum Entfaltungsspielraum. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erhöhte Afferde im zweiten Durchgang spürbar das Tempo. Jan Patrick Lange brach in der 57. Minute den Bann, Sebastian Zschoch legte nach 73 Minuten nach. Den Schlusspunkt setzte Maik Genge in der Nachspielzeit. Lenne blieb über weite Strecken bemüht, fand jedoch offensiv keine Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber. Für Afferde bedeutet der Erfolg eine weitere Festigung im oberen Mittelfeld, während Lenne im Tabellenkeller verharrt.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der SC Harsum im Heimspiel gegen TuSpo Schliekum. Bereits in der Anfangsphase sorgten Tim-Pascal Wohlfahrt und Felix Lassan mit zwei schnellen Treffern für klare Verhältnisse. Schliekum wirkte überrascht von der Intensität der Gastgeber und fand kaum Zugriff auf das Spiel. Mit dem dritten Treffer durch Mika Weiser nach knapp einer Stunde war die Begegnung entschieden. Harsum klettert damit auf 27 Punkte und rückt näher an die obere Tabellenhälfte heran. Schliekum hingegen verpasste die Chance, sich weiter in der Spitzengruppe zu etablieren.

Ein Offensivspektakel bot sich in Neuhof. Die Hausherren starteten furios: Ole Becker traf innerhalb einer Minute doppelt, Paczkowski erhöhte vor der Pause. Türk Gücü zeigte Moral und verkürzte zwischenzeitlich, doch Neuhof hatte stets die passende Antwort parat. Becker krönte seine Leistung mit insgesamt vier Treffern, Paczkowski steuerte zwei Tore bei. Trotz dreier Gegentore ließ die Mannschaft von Trainer Thomas Siegel keinen Zweifel an ihrer Offensivkraft. Mit nun 38 Punkten übernimmt Neuhof die Tabellenführung – zumindest vorerst, da Verfolger FC Pyrmont nicht im Einsatz war. Für Türk Gücü bleibt die Defensive das zentrale Problem: 56 Gegentore nach 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.