Neuhof setzt sich in Almstedt ab – Giesen lässt Punkte liegen Der 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte Bewegung im Aufstiegsrennen. Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof nutzte den Patzer des TSV Giesen und baute die Führung aus. Im Tabellenkeller sammelte Himmelsthür wichtige Punkte, während Einum erneut deutlich verlor.

Lange Zeit sah Afferde nach dem zweiten Sieg binnen weniger Tage aus. Bereits früh brachte Alaa Fadil Naif Aldarwish die Gäste in Führung. Harsum tat sich über weite Strecken schwer, kam aber in der langen Nachspielzeit noch zum Ausgleich durch Felix Lassan. Für die Gastgeber war es nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen zumindest ein später Punktgewinn, während Afferde den möglichen Auswärtssieg aus der Hand gab.

Lenne sammelte im Kellerduell einen weiteren wichtigen Punkt. Schliekum ging zwar durch Serhan-Davud Mirza früh in Führung, verpasste es danach jedoch, die Partie zu kontrollieren. Cedrik Suchy glich nach der Pause verdient aus. Für Schliekum war es nach der Niederlage gegen Ambergau ein weiterer Rückschlag im Rennen um die oberen Tabellenplätze, während Lenne erneut Moral bewies.

Neuhof unterstrich seine Spitzenposition mit einem konzentrierten Auswärtssieg in Almstedt. Ole Becker stellte mit einem Doppelschlag früh die Weichen auf Sieg. Almstedt kämpfte sich nach dem Anschlusstreffer von Brian Van-Ditzhuyzen noch einmal heran, doch Komi Mario Agbodo sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Damit reagierte Neuhof erfolgreich auf die jüngsten engen Spiele und setzte sich an der Tabellenspitze weiter ab.

Pyrmont meldete sich nach dem Remis unter der Woche mit einem souveränen Heimsieg zurück. Pascal Hannibal traf kurz vor der Pause doppelt und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Ambergau blieb offensiv überraschend harmlos und musste nach zuvor stabilen Wochen einen Rückschlag hinnehmen. Pyrmont bleibt damit erster Verfolger von Neuhof.

Lamspringe erwischte einen Traumstart und ging bereits nach drei Minuten durch Andreas Buchsbaum in Führung. Borsum arbeitete sich jedoch zurück in die Partie und drehte das Spiel im zweiten Durchgang. Nach dem Eigentor von Adrian Lechner sorgten Marlon Goldbach und Timo Magerkurth für den verdienten Heimsieg. Für Borsum war es nach dem Punktgewinn gegen Pyrmont der nächste wichtige Erfolg.

Himmelsthür setzte seinen positiven Trend fort und feierte einen überraschend deutlichen Heimsieg gegen Hasede. Nach der frühen Führung durch Abdulbasit Akbari brachte ein Eigentor von Steffen Reinecke die Gäste kurzzeitig zurück ins Spiel, doch Himmelsthür antwortete sofort. Jan-Luca Hoppe, Cagri Genc und Phillip-Marten Münchow sorgten für klare Verhältnisse. Die Gastgeber sammelten damit wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich.

Giesen startete furios und führte nach sechs Minuten bereits 2:0 durch Lennart Fiech. Türk Gücü zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich zurück. Noch vor der Pause verkürzte Ulrich Tchakounte Leukeu, ehe Batuhan Kavakli nach dem Seitenwechsel den Ausgleich erzielte. Für Giesen bedeutete das Remis einen Rückschlag im Titelrennen, während Türk Gücü nach zuletzt ordentlichen Auftritten erneut einen Achtungserfolg verbuchte.