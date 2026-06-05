Neuhof in Alfeld gefordert, Giesen unter Druck der 30. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Zwei Spieltage vor Saisonende spitzt sich das Titelrennen in der Bezirksliga Hannover 4 weiter zu. Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof reist zum schweren Auswärtsspiel nach Alfeld, während Verfolger TSV Giesen im Heimspiel gegen den TuS Hasede keinen weiteren Punktverlust verkraften kann. Bereits am Freitagabend eröffnet das Duell zwischen dem SC Harsum und der SG Ambergau den Spieltag.

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH Spieltext Lamspringe - FC Pyrmont

Heute, 19:00 Uhr SC Harsum SC Harsum SG Ambergau / SV Bock.2007 SG Ambergau 19:00 PUSH Spieltext SC Harsum - SG Ambergau

Den Auftakt macht am Freitagabend das Verfolgerduell zwischen dem SC Harsum und der SG Ambergau. Die Gäste reisen als Tabellenvierter an und konnten zuletzt trotz der überraschenden Heimniederlage gegen Lamspringe ihre Position in der Spitzengruppe behaupten. Harsum zeigte sich in den vergangenen Wochen wechselhaft, bewies beim späten 1:1 gegen Afferde und dem Last-Minute-Sieg in Hasede jedoch Moral. Mit einem Heimsieg könnten die Gastgeber den Abstand auf Ambergau deutlich verkürzen und selbst noch einmal in den Kampf um die Top fünf eingreifen.

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH

Der FC Bad Pyrmont Hagen darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Nach dem überzeugenden 4:0 gegen Schliekum reist die Mannschaft als klarer Favorit zum TuSpo Lamspringe. Die Gastgeber überraschten zuletzt mit Erfolgen gegen Afferde und Ambergau und haben ihre Formkurve deutlich verbessert. Pyrmont wird dennoch alles daran setzen, den Druck auf Spitzenreiter Neuhof und den TSV Giesen aufrechtzuerhalten.

Zwischen TuS Grün-Weiß Himmelsthür und dem VfL Borsum treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt positive Ergebnisse einfuhren. Himmelsthür gewann überraschend deutlich in Afferde und zeigte auch beim 4:1 gegen Hasede eine starke Leistung. Borsum sammelte in den vergangenen Wochen ebenfalls wichtige Punkte und überzeugte zuletzt mit einem 3:1-Erfolg gegen Lamspringe. Für beide Teams geht es darum, die Saison im gesicherten Mittelfeld möglichst erfolgreich abzuschließen.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH

Der MTV Almstedt geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen Eintracht Afferde. Das 7:1 in Hasede war die bislang wohl stärkste Saisonleistung der Mannschaft und brachte neues Selbstvertrauen. Afferde dagegen musste zuletzt mehrere Rückschläge hinnehmen. Nach dem 1:1 in Harsum folgte die Heimniederlage gegen Himmelsthür. Im direkten Duell wollen die Gäste verhindern, weiter in der Tabelle zurückzufallen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH

Für den TSV Giesen zählt gegen den TuS Hasede nur ein Sieg. Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Neuhof beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer bereits vier Punkte. Gleichzeitig sitzt Pyrmont punktgleich im Nacken. Hasede reist nach der deutlichen 1:7-Niederlage gegen Almstedt mit einer Portion Wut im Bauch an. Die Gastgeber verfügen jedoch weiterhin über die beste Defensive der Liga und gelten auf eigenem Platz als Favorit.

Die vielleicht spannendste Partie des Wochenendes steigt in Alfeld. Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof gastiert beim Tabellenfünften, der zuletzt zwar in Hildesheim nur ein Unentschieden erreichte, insgesamt aber eine starke Rückrunde spielt. Neuhof konnte mit dem Sieg gegen Giesen einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Gegen die offensivstarken Alfelder wartet nun allerdings eine echte Bewährungsprobe. Ein weiterer Erfolg würde die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag deutlich verbessern.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 15:00 PUSH

Der TSV Lenne geht nach dem überzeugenden 6:0 in Einum mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen Türk Gücü Hildesheim. Die Gastgeber feierten damit ihren höchsten Saisonsieg und wollen den positiven Trend fortsetzen. Türk Gücü zeigte zuletzt beim 2:2 gegen Alfeld und beim Punktgewinn in Giesen, dass die Mannschaft auch gegen höher platzierte Teams bestehen kann. Die Zuschauer dürfen ein offenes Duell zweier formverbesserter Mannschaften erwarten.

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum SV Einum SV Einum 15:00 PUSH