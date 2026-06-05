 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Neuhof in Alfeld gefordert, Giesen unter Druck

der 30. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4

von FD · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Zwei Spieltage vor Saisonende spitzt sich das Titelrennen in der Bezirksliga Hannover 4 weiter zu. Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof reist zum schweren Auswärtsspiel nach Alfeld, während Verfolger TSV Giesen im Heimspiel gegen den TuS Hasede keinen weiteren Punktverlust verkraften kann. Bereits am Freitagabend eröffnet das Duell zwischen dem SC Harsum und der SG Ambergau den Spieltag.

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
15:00
Spieltext Lamspringe - FC Pyrmont

Heute, 19:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
19:00
Spieltext SC Harsum - SG Ambergau

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
15:00
Spieltext Himmelsthür - VfL Borsum

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00
Spieltext MTV Almstedt - Etr Afferde

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
15:00
Spieltext TSV Giesen - TuS Hasede

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
15:00
Spieltext SV Alfeld - BW Neuhof

Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
15:00
Spieltext TSV Lenne - Türk Gücü Hi

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SV Einum
SV EinumSV Einum
15:00
Spieltext Schliekum - SV Einum

Heute, 19:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
19:00

Den Auftakt macht am Freitagabend das Verfolgerduell zwischen dem SC Harsum und der SG Ambergau. Die Gäste reisen als Tabellenvierter an und konnten zuletzt trotz der überraschenden Heimniederlage gegen Lamspringe ihre Position in der Spitzengruppe behaupten. Harsum zeigte sich in den vergangenen Wochen wechselhaft, bewies beim späten 1:1 gegen Afferde und dem Last-Minute-Sieg in Hasede jedoch Moral.

Mit einem Heimsieg könnten die Gastgeber den Abstand auf Ambergau deutlich verkürzen und selbst noch einmal in den Kampf um die Top fünf eingreifen.

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
15:00

Der FC Bad Pyrmont Hagen darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Nach dem überzeugenden 4:0 gegen Schliekum reist die Mannschaft als klarer Favorit zum TuSpo Lamspringe.

Die Gastgeber überraschten zuletzt mit Erfolgen gegen Afferde und Ambergau und haben ihre Formkurve deutlich verbessert. Pyrmont wird dennoch alles daran setzen, den Druck auf Spitzenreiter Neuhof und den TSV Giesen aufrechtzuerhalten.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
15:00

Zwischen TuS Grün-Weiß Himmelsthür und dem VfL Borsum treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt positive Ergebnisse einfuhren. Himmelsthür gewann überraschend deutlich in Afferde und zeigte auch beim 4:1 gegen Hasede eine starke Leistung.

Borsum sammelte in den vergangenen Wochen ebenfalls wichtige Punkte und überzeugte zuletzt mit einem 3:1-Erfolg gegen Lamspringe. Für beide Teams geht es darum, die Saison im gesicherten Mittelfeld möglichst erfolgreich abzuschließen.

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Der MTV Almstedt geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen Eintracht Afferde. Das 7:1 in Hasede war die bislang wohl stärkste Saisonleistung der Mannschaft und brachte neues Selbstvertrauen.

Afferde dagegen musste zuletzt mehrere Rückschläge hinnehmen. Nach dem 1:1 in Harsum folgte die Heimniederlage gegen Himmelsthür. Im direkten Duell wollen die Gäste verhindern, weiter in der Tabelle zurückzufallen.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
15:00

Für den TSV Giesen zählt gegen den TuS Hasede nur ein Sieg. Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Neuhof beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer bereits vier Punkte. Gleichzeitig sitzt Pyrmont punktgleich im Nacken.

Hasede reist nach der deutlichen 1:7-Niederlage gegen Almstedt mit einer Portion Wut im Bauch an. Die Gastgeber verfügen jedoch weiterhin über die beste Defensive der Liga und gelten auf eigenem Platz als Favorit.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
15:00

Die vielleicht spannendste Partie des Wochenendes steigt in Alfeld. Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof gastiert beim Tabellenfünften, der zuletzt zwar in Hildesheim nur ein Unentschieden erreichte, insgesamt aber eine starke Rückrunde spielt.

Neuhof konnte mit dem Sieg gegen Giesen einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Gegen die offensivstarken Alfelder wartet nun allerdings eine echte Bewährungsprobe. Ein weiterer Erfolg würde die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag deutlich verbessern.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
15:00

Der TSV Lenne geht nach dem überzeugenden 6:0 in Einum mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen Türk Gücü Hildesheim. Die Gastgeber feierten damit ihren höchsten Saisonsieg und wollen den positiven Trend fortsetzen.

Türk Gücü zeigte zuletzt beim 2:2 gegen Alfeld und beim Punktgewinn in Giesen, dass die Mannschaft auch gegen höher platzierte Teams bestehen kann. Die Zuschauer dürfen ein offenes Duell zweier formverbesserter Mannschaften erwarten.

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
SV Einum
SV EinumSV Einum
15:00

TuSpo Schliekum empfängt Schlusslicht SV Einum und geht als klarer Favorit in die Begegnung. Nach der deutlichen Niederlage in Pyrmont möchte die Mannschaft eine schnelle Reaktion zeigen und ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen.

Einum wartet trotz des überraschenden Erfolgs in Almstedt weiterhin auf Konstanz. Nach der klaren Heimniederlage gegen Lenne steht die Mannschaft erneut vor einer schwierigen Aufgabe.