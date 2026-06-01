Neuhof gewinnt Gipfeltreffen – Almstedt feiert Kantersieg Lamspringe darf noch auf einen Relegationsplatz hoffen von FD · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte wichtige Entscheidungen im Aufstiegsrennen und einige überraschend deutliche Ergebnisse. Tabellenführer Blau-Weiß Neuhof setzte sich im Spitzenspiel gegen den TSV Giesen durch und verschaffte sich zwei Spieltage vor Saisonende eine hervorragende Ausgangslage. Im Tabellenkeller sorgten Himmelsthür und Lamspringe für wichtige Erfolgserlebnisse, während der MTV Almstedt mit einem furiosen Auswärtssieg aufhorchen ließ.

Im Topspiel des Spieltags behauptete sich Blau-Weiß Neuhof mit 2:1 gegen den TSV Giesen und untermauerte damit seine Tabellenführung. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start und gingen bereits nach fünf Minuten durch Oguzhan Dogan in Führung. Giesen fand zwar durch Kevin Kreye noch vor der Pause die passende Antwort, doch Josua Lotze erzielte in der zweiten Halbzeit den entscheidenden Treffer. Für Neuhof war es die passende Reaktion auf die zwischenzeitlichen Rückschläge der vergangenen Wochen. Der TSV Giesen verpasste dagegen die Chance, nach dem überzeugenden Nachholspielsieg gegen Pyrmont die Tabellenführung zu übernehmen.

Für das deutlichste Ausrufezeichen des Wochenendes sorgte der MTV Almstedt. Beim TuS Hasede gewann die Mannschaft mit 7:1 und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Bereits zur Pause lag Almstedt komfortabel in Führung, ehe die Gäste nach dem Seitenwechsel weiter nachlegten. Tjark Marahrens, Dejan Radovic und Matti Palandt trafen jeweils mehrfach, während Hasede lediglich durch Liam-Frederik Müller Ergebniskosmetik gelang. Nach zuletzt wechselhaften Wochen gelang Almstedt damit ein eindrucksvoller Befreiungsschlag.

Der TuS Grün-Weiß Himmelsthür setzte seinen positiven Trend fort und gewann mit 2:0 bei Eintracht Afferde. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Bjarne Thau die Gäste in Führung. Kurz darauf verschärfte sich die Lage für die Hausherren durch eine Gelb-Rote Karte gegen Torhüter Julian Metje. Louis Max erhöhte wenig später per Strafstoß. Für Himmelsthür war es bereits der zweite Sieg in Folge. Afferde hingegen kassierte nach dem späten Punktverlust gegen Harsum den nächsten Rückschlag.

Eine kleine Überraschung gelang TuSpo Lamspringe beim 2:1-Erfolg in Ambergau. Maurice Ernemann brachte die Gäste in Führung und traf nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lucas Sztyndera auch zum entscheidenden Siegtreffer. Für Lamspringe bedeutet der Erfolg einen weiteren Schritt weg von den direkten Abstiegsrängen. Die SG Ambergau hingegen musste im Kampf um die Spitzenplätze einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen.

Der FC Bad Pyrmont Hagen erledigte seine Aufgabe gegen TuSpo Schliekum souverän und gewann mit 4:0. Marcus Middel legte früh den Grundstein, ehe Niclas Groß und zweimal Alen Kestic den deutlichen Erfolg perfekt machten. Nach dem Dämpfer im Nachholspiel gegen Giesen zeigte Pyrmont eine starke Reaktion und bleibt punktgleich mit dem TSV Giesen in Reichweite des Spitzenreiters.

Der TSV Lenne hat im Kellerduell gegen den SV Einum ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Mit 6:0 gewann die Mannschaft beim Schlusslicht und feierte ihren höchsten Saisonsieg. Cedrik Suchy erzielte einen Dreierpack, Tristan Schmidt traf doppelt und Phil Hildebrandt steuerte einen weiteren Treffer bei. Trotz des Erfolgs bleibt Lenne Vorletzter, verkürzte den Rückstand auf Einum jedoch deutlich.