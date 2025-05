Neuhof geht ohne Trainer runter – Sandershausen muss in die Relegation

Am 34. Spieltag der Verbandsliga Nord fallen letzte Entscheidungen im Tabellenkeller: Während SV Neuhof in die Gruppenliga Fulda absteigt, machen die SG Eiterfeld/Leimbach und der FSV Dörnberg den Klassenerhalt perfekt. Die TSG Sanderhausen muss den Weg in die Relegation antreten.