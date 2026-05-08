Neuhof gegen Himmelsthür, Pyrmont in Borsum gefordert Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Überblick von FD · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 verspricht sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller richtungsweisende Begegnungen. Während Spitzenreiter SV Blau-Weiß Neuhof 1930 seine Position verteidigen will, stehen auch die Verfolger unter Zugzwang.

Morgen, 16:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 16:00 PUSH

Afferde eröffnet den Spieltag bereits am Samstag und geht mit Rückenwind in die Begegnung. Nach dem 1:1 im vorgezogenen Spiel gegen Harsum blieb die Mannschaft erneut stabil und bestätigte ihre ordentliche Form. Gegen Lamspringe ist Afferde favorisiert, zumal die Gäste weiterhin tief im Tabellenkeller stehen und seit Wochen auf einen größeren Befreiungsschlag warten.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH

Pyrmont steht nach der überraschenden Heimniederlage gegen Afferde unter Druck und darf sich im Titelrennen keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Die Aufgabe in Borsum dürfte allerdings unangenehm werden. Der VfL zeigte zuletzt trotz wechselhafter Ergebnisse immer wieder kämpferische Leistungen und möchte den Favoriten ärgern. Pyrmont wird vor allem offensiv wieder effizienter auftreten müssen.

Im direkten Duell zweier Teams aus dem oberen Tabellenbereich treffen Schliekum und Ambergau aufeinander. Beide Mannschaften sammelten zuletzt wichtige Punkte und kämpfen weiterhin um den Anschluss an die Spitzengruppe. Schliekum überzeugte zuletzt mit einem Auswärtssieg in Alfeld, während Ambergau durch den Erfolg gegen Borsum Selbstvertrauen tankte. Die Partie verspricht ein enges Duell auf Augenhöhe.

Lenne wartet weiterhin auf dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Die deutliche Niederlage in Giesen offenbarte erneut die defensiven Probleme der Gastgeber. Alfeld reist dagegen mit deutlich besseren Voraussetzungen an und will nach der Heimniederlage gegen Schliekum zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste gehen als klarer Favorit in die Begegnung.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Einum SV Einum TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:00 PUSH

Tabellenzweiter Giesen steht bei Schlusslicht Einum vor einer Pflichtaufgabe. Nach dem 7:0 gegen Lenne präsentierte sich die Mannschaft offensiv in herausragender Form und will den Druck auf Spitzenreiter Neuhof hochhalten. Einum sammelte zuletzt zwar überraschend Punkte gegen Almstedt, bleibt defensiv jedoch anfällig.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi MTV Almstedt MTV Almstedt 15:00 PUSH

Türk Gücü hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und konnte mehrfach wichtige Punkte sammeln. Der jüngste Erfolg gegen Harsum unterstrich die Entwicklung der Mannschaft. Almstedt hingegen zeigte sich zuletzt wechselhaft und verlor überraschend gegen Einum. Beide Teams benötigen Punkte, um sich frühzeitig aus unteren Tabellenregionen fernzuhalten.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede SC Harsum SC Harsum 15:00 PUSH

Hasede empfängt mit Harsum einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld. Nach dem überzeugenden Sieg in Lamspringe möchte Hasede nachlegen und den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Harsum musste unter der Woche bereits im Nachholspiel gegen Afferde ran und könnte körperlich stärker gefordert sein. Das Hinspiel war bereits intensiv umkämpft.