Neuhof behauptet Spitze – Giesen mit Offensivfeuerwerk gegen Lenne Der 26. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 26. Spieltag brachte Bewegung in das Titelrennen und klare Ergebnisse im Tabellenkeller. Während sich an der Spitze SV Blau-Weiß Neuhof 1930 durchsetzte, setzte Verfolger TSV Giesen 1911 ein deutliches Ausrufezeichen.

Neuhof erfüllte seine Pflichtaufgabe in Harsum und verteidigte die Tabellenführung. Die Gäste nutzten ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequent und gingen früh mit zwei Treffern in Führung. Harsum steigerte sich nach der Pause, kam jedoch erst spät zum Anschluss. Trotz zunehmenden Drucks in der Schlussphase blieb es beim knappen Erfolg für Neuhof, das damit im Titelrennen weiter vorlegt.

Einum sorgte für die Überraschung des Spieltags und gewann ein torreiches Duell in Almstedt. In einer offenen Partie wechselte die Führung mehrfach, ehe Einum im zweiten Durchgang effektiver agierte und sich entscheidend absetzte. Almstedt kam zwar noch einmal heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Für Einum sind es wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Schliekum bestätigte seine stabile Form und setzte sich auswärts in Alfeld durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschieden zwei schnelle Treffer nach der Pause die Partie. Alfeld fand darauf keine Antwort mehr und verpasste es, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

Giesen dominierte die Partie gegen Lenne von Beginn an und feierte einen der deutlichsten Siege der Saison. Die Gastgeber zeigten sich offensiv variabel und konsequent im Abschluss. Lenne hingegen blieb über die gesamte Spielzeit ohne Zugriff und musste eine weitere klare Niederlage hinnehmen. Giesen bleibt damit ein ernsthafter Verfolger im Aufstiegsrennen.

Ambergau setzte sich souverän gegen Borsum durch und festigte seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten zwei Treffer im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Borsum blieb offensiv weitgehend harmlos und konnte die Partie nicht mehr drehen.

Hasede zeigte eine kontrollierte Leistung und nahm drei Punkte aus Lamspringe mit. Bereits früh gingen die Gäste in Führung und bauten diese im zweiten Durchgang aus. Lamspringe kam zwischenzeitlich noch einmal heran, konnte den Favoriten jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.

In Himmelsthür trennten sich beide Mannschaften torlos. Die Partie war von intensiven Zweikämpfen geprägt, klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten rar. Für Himmelsthür bedeutet der Punktgewinn ein kleiner Schritt im Abstiegskampf, während Türk Gücü seine zuletzt verbesserten Leistungen bestätigt.