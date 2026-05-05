 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Neuhof behauptet Spitze – Giesen mit Offensivfeuerwerk gegen Lenne

Der 26. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 4

von FD · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 26. Spieltag brachte Bewegung in das Titelrennen und klare Ergebnisse im Tabellenkeller. Während sich an der Spitze SV Blau-Weiß Neuhof 1930 durchsetzte, setzte Verfolger TSV Giesen 1911 ein deutliches Ausrufezeichen.

Do., 30.04.2026, 19:30 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
1
2
Abpfiff

Neuhof erfüllte seine Pflichtaufgabe in Harsum und verteidigte die Tabellenführung. Die Gäste nutzten ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequent und gingen früh mit zwei Treffern in Führung. Harsum steigerte sich nach der Pause, kam jedoch erst spät zum Anschluss. Trotz zunehmenden Drucks in der Schlussphase blieb es beim knappen Erfolg für Neuhof, das damit im Titelrennen weiter vorlegt.

Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
SV Einum
SV EinumSV Einum
3
4
Abpfiff

Einum sorgte für die Überraschung des Spieltags und gewann ein torreiches Duell in Almstedt. In einer offenen Partie wechselte die Führung mehrfach, ehe Einum im zweiten Durchgang effektiver agierte und sich entscheidend absetzte. Almstedt kam zwar noch einmal heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Für Einum sind es wichtige Punkte im Tabellenkeller.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
0
2
Abpfiff

Schliekum bestätigte seine stabile Form und setzte sich auswärts in Alfeld durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschieden zwei schnelle Treffer nach der Pause die Partie. Alfeld fand darauf keine Antwort mehr und verpasste es, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
7
0
Abpfiff

Giesen dominierte die Partie gegen Lenne von Beginn an und feierte einen der deutlichsten Siege der Saison. Die Gastgeber zeigten sich offensiv variabel und konsequent im Abschluss. Lenne hingegen blieb über die gesamte Spielzeit ohne Zugriff und musste eine weitere klare Niederlage hinnehmen. Giesen bleibt damit ein ernsthafter Verfolger im Aufstiegsrennen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
2
0
Abpfiff

Ambergau setzte sich souverän gegen Borsum durch und festigte seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten zwei Treffer im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Borsum blieb offensiv weitgehend harmlos und konnte die Partie nicht mehr drehen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
1
3
Abpfiff

Hasede zeigte eine kontrollierte Leistung und nahm drei Punkte aus Lamspringe mit. Bereits früh gingen die Gäste in Führung und bauten diese im zweiten Durchgang aus. Lamspringe kam zwischenzeitlich noch einmal heran, konnte den Favoriten jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
0
0
Abpfiff

In Himmelsthür trennten sich beide Mannschaften torlos. Die Partie war von intensiven Zweikämpfen geprägt, klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten rar. Für Himmelsthür bedeutet der Punktgewinn ein kleiner Schritt im Abstiegskampf, während Türk Gücü seine zuletzt verbesserten Leistungen bestätigt.

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
0
2
Abpfiff

Afferde setzte sich auswärts in Pyrmont durch und stoppte damit den Lauf eines direkten Konkurrenten. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gäste ihre Chancen im zweiten Durchgang konsequent. Pyrmont verpasste es, im Titelrennen weiter Druck auszuüben, während Afferde wichtige Punkte im oberen Mittelfeld sammelt.