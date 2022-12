Neuhausen: Spielertrainer Moosmüller geht im Sommer von Bord Der frühere Landesliga-Innenverteidiger beendet am Saisonende seine Tätigkeit beim Kreisligisten

Der SV Neuhausen/Offenberg wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr von Roland Moosmüller gecoacht. Der 31-Jährige teilte den Verantwortlichen des Kreisligisten mit, dass er seine Tätigkeit nicht über das Saisonende hinaus fortsetzen wird. Der Innenverteidiger führte das Team aus dem Landkreis Deggendorf im vergangenen Sommer zur Kreisliga-Vizemeisterschaft, in der Relegation verpassten Nadler, Riedl und Kameraden dann aber den Aufstieg in die Bezirksliga. In der laufenden Runde war der SVN lange Zeit vom Verletzungspech gebeutelt und zur Winterpause rangiert das Team daher sogar auf einen Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt jedoch nur drei Zähler, zudem hat Neuhausen noch eine Nachholpartie in der Hinterhand.