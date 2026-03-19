Neuhausen schlägt Bernhausen: Packendes Nachholspiel der Landesliga

Die Partie begann für Neuhausen nach Maß, während der TSV Bernhausen einen denkbar unglücklichen Start erwischte. Bereits in der 9. Minute unterlief Michael Henneh ein Missgeschick, als er den Ball zum 1:0 in das eigene Netz beförderte. Die Hausherren nutzten die Verunsicherung der Gäste sofort aus: Nur zwei Minuten später, in der 11. Minute, erhöhte Giuliano D'Aleo auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte derselbe Akteur für eine komfortable Führung, als Giuliano D'Aleo in der 45.+1 Minute den Treffer zum 3:0 markierte.

Nach dem Seitenwechsel bewies Bernhausen Moral und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. In der 69. Minute erzielte Filip Jordacevic den Anschlusstreffer zum 3:1. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als die Gäste in der 76. Minute die große Chance zum weiteren Anschluss per Strafstoß erhielten, doch Oli Lujic vergab. Nur eine Minute später machte es Oli Lujic besser und traf in der 77. Minute zum 3:2. In einer hochdramatischen Schlussphase warf Bernhausen alles nach vorne, doch die Entscheidung fiel auf der Gegenseite. In der siebten Minute der Nachspielzeit machte Asdren Gerxhaliu mit dem 4:2 den Heimsieg perfekt.