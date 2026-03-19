Neuhausen schlägt Bernhausen: Packendes Nachholspiel der Landesliga

In der Landesliga, Staffel 2, stand das heutige Nachholspiel im Zeichen intensiver Zweikämpfe und einer dramatischen Schlussphase. Es war eine Begegnung, die den Zuschauern alles bot, was den Fußball ausmacht: frühe Tore, vergebene Chancen und eine Entscheidung in letzter Sekunde. Während die Gastgeber einen wichtigen Erfolg feierten, musste der Favorit einen herben Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze hinnehmen.
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Die Partie begann für Neuhausen nach Maß, während der TSV Bernhausen einen denkbar unglücklichen Start erwischte. Bereits in der 9. Minute unterlief Michael Henneh ein Missgeschick, als er den Ball zum 1:0 in das eigene Netz beförderte. Die Hausherren nutzten die Verunsicherung der Gäste sofort aus: Nur zwei Minuten später, in der 11. Minute, erhöhte Giuliano D'Aleo auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte derselbe Akteur für eine komfortable Führung, als Giuliano D'Aleo in der 45.+1 Minute den Treffer zum 3:0 markierte.
Nach dem Seitenwechsel bewies Bernhausen Moral und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. In der 69. Minute erzielte Filip Jordacevic den Anschlusstreffer zum 3:1. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als die Gäste in der 76. Minute die große Chance zum weiteren Anschluss per Strafstoß erhielten, doch Oli Lujic vergab. Nur eine Minute später machte es Oli Lujic besser und traf in der 77. Minute zum 3:2. In einer hochdramatischen Schlussphase warf Bernhausen alles nach vorne, doch die Entscheidung fiel auf der Gegenseite. In der siebten Minute der Nachspielzeit machte Asdren Gerxhaliu mit dem 4:2 den Heimsieg perfekt.
In der Tabelle steht der FV Spfr Neuhausen mit nun 23 Punkten auf den zehnten Platz. Der TSV Bernhausen verharrt mit 31 Zählern auf Rang sechs.
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