Neuhausen-Knaller: Burmberger und Schwarzmüller übernehmen ab Sommer

"Fabian hat von Beginn an sowohl mit seiner fachlichen Kompetenz als auch mit seiner menschlichen Art überzeugt. Wir sind fest davon überzeugt, dass er perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg passt und freuen uns riesig, dass es uns gelungen ist, ihn für uns zu gewinnen“, erklärt die sportliche Leitung um Markus Wagner und Michael Grotzer. Der mittlerweile in Niederwinkling wohnhafte Fabian Burmberger freut sich auf sein künftiges Engagement: "Neuhausen ist ein sehr lebendiger und aufstrebender Verein, mit dem man bestimmt einiges bewegen kann. Die Altersstruktur im Team ist gut und in den nächsten Jahren rücken einige Talente nach, da der eine SVN eine hervorragende Jugendarbeit betreibt. Ein angenehmer Nebeneffekt ist für mich zweifellos, dass ich künftig deutlich weniger Zeit auf der Straße verbringen werde als in den letzten Jahren."







Mit Kilian Schwarzmüller kehrt zudem ein echtes Neuhausener Eigengewächs zu seinem Heimatverein zurück. Nach insgesamt acht Jahren bei der SpVgg Hankofen-Hailing und dem TSV Seebach, in denen der Innenverteidiger reichlich Erfahrung in der Bayern- und Landesliga sammeln konnte, übernimmt der 31-Jährige den Posten des Co-Trainers. "Kilian kennt den Verein, die Strukturen und das Umfeld bestens. Umso mehr freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, ihn von unserem Konzept zu überzeugen und wieder nach Hause zu holen“, betonen Wagner und Grotzer.







"Zunächst möchte ich betonen, dass mir der Abschied aus Seebach nach viereinhalb Jahren nicht leichtgefallen ist. Das war eine Top-Zeit. Ich habe dort viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und werde diese Ära immer in guter Erinnerung behalten. Dafür möchte ich mich bei der Mannschaft und den Verantwortlichen bedanken. Nichtsdestotrotz ist der Weg in Seebach noch nicht zu Ende. Wir haben noch vier Monate gemeinsam zu gehen, auf die mein voller Fokus gerichtet ist, um den bestmöglichen Abschluss zu haben", sagt Kilian Schwarzmüller, der ab Sommer wieder für seinen Stammklub auflaufen wird und Verantwortung übernehmen wird: "Die Entscheidung für Neuhausen/Offenberg habe ich bewusst früh getroffen, weil ich mich schon länger damit befasst habe, ins Trainergeschäft einzusteigen. Die Gelegenheit, es in Neuhausen mit Fabi zu machen, ist für mich die ideale Konstellation, den nächsten Schritt zu gehen. Zum einen, weil ich einen Partner an meiner Seite habe, der schon Erfahrung im Trainergeschäft mitbringt. Und zum anderen ist der SVN sehr gut geführt. Wir finden dort eine Top-Mannschaft vor und es ist zudem auch mein Heimatverein, bei dem ich die Gegebenheiten bestens kenne. Also ein optimaler Einstieg. Am Ende des Tages war das ausschlaggebend, dass ich mich für einen Wechsel entschieden habe. Ich hoffe wir können die Arbeit unserer Vorgänger genauso erfolgreich fortführen und ich freue mich bald wieder daheim zu spielen."







"Die Vereinsführung ist überzeugt, dass Fabian und Kilian gemeinsam ein schlagkräftiges Trainerduo bilden, das die positive Entwicklung des SVN konsequent weiterführen wird. Mit ihrer ausgewogenen Mischung aus Erfahrung, fachlicher Kompetenz und neuen Impulsen bringen beide ideale Voraussetzungen mit, um die sehr erfolgreiche und engagierte Arbeit von Simon und Hannes nahtlos fortzusetzen und gemeinsam mit dem Team den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Der SV Neuhausen/Offenberg blickt mit großer Vorfreude und Zuversicht auf die bevorstehende Saison", lässt der Verein abschließend verlauten.