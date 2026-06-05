Neuhausen hat zwei Neuzugänge - Fellberg übernimmt B-Team Tim Hirschauer und Tim Niedermeier wechseln zum ambitionierten Kreisligisten von PM / ts · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Tim Hirschauer (Mitte) mit den beiden neuen SVN-Coaches Fabian Burmberger (re.) und Kilian Schwarzmüller (li.) – Foto: Verein

Der SV Neuhausen/Ofenberg hat die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt und kann sowohl auf dem Spielfeld als auch an der Seitenlinie wichtige Veränderungen vermelden. Mit zwei gezielten Neuzugängen und einer Neubesetzung im Trainerteam der zweiten Mannschaft blickt der Verein optimistisch in die Zukunft.

Mit Tim Hirschauer wechselt ein junger Spieler vom Bezirksliga-Absteiger SpVgg Niederalteich zum SV Neuhausen. Hirschauer wurde in der Jugend bei der SpVgg GW Deggendorf top ausgebildet und konnte im Herrenbereich bereits umfassende Erfahrung sammeln. Bei seinen Stationen beim SV Schöfweg sowie zuletzt bei der SpVgg Niederalteich bestritt der 20-Jährige 45 Bezirksliga-Spiele und konnte sich viermal als Torschütze auszeichnen. "Mit seiner Qualität soll er künftig für zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive sorgen", sagt SVN-Fußballchef Markus Wagner. Ebenfalls neu im Kader ist Keeper Tim Niedermeier, der von der SpVgg Plattling zum SVN kommt. Der 22-Jährige stand beim Traditionsverein dreimal in der Bezirksliga im Tor, konnte aber keinen Stammplatz erkämpfen. "Mit seiner Erfahrung wird Tim das Torwartteam qualitativ verstärken und für zusätzliche Stabilität zwischen den Pfosten sorgen", meint Wagner.





Tim Niedermeier soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben – Foto: Verein







Auch im Trainerstab der A-Klassenmannschaft gibt es zur neuen Saison Veränderungen. Der langjährige Coach Michael Veitl sowie sein Co-Trainer Simon Plötz haben sich aus privaten und beruflichen Gründen dazu entschieden, ihre Ämter niederzulegen. "Wir bedauern diesen Schritt sehr, da wir die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortgesetzt hätten. Der gesamte Verein bedankt sich bei beiden Trainern für ihr langjähriges Engagement und ihre geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig hoffen wir , beide irgendwann wieder in anderer Funktion beim SVN begrüßen zu dürfen", lässt die Abteilungsleitung des Kreisligisten wissen.



