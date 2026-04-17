Neuhadern will die Serie bestätigen und den nächsten Schritt gehen

Der FC Neuhadern rund um den Kapitän Dominik Schwankl (vorne im Bild) möchte gegen den TSV Solln weiter an seiner Serie arbeiten. – Foto: FC Neuhadern

„Das Hinspiel war klar, aber das hat für Sonntag keine große Aussagekraft. Solln steckt mitten im Abstiegskampf und wird alles reinwerfen.“, erwartet Casola.

„Sie haben zuletzt ein klares Ergebnis geholt, das gibt ihnen Rückenwind“, erklärt Casola. „Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Dass der Gegner aktuell gefährlich ist, zeigte zuletzt ein überzeugender 3:0-Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Entsprechend selbstbewusst dürfte Solln auftreten.

Für Neuhadern wird es entscheidend sein, die positiven Ansätze der vergangenen Spiele weiterzuführen und gleichzeitig die nächsten Entwicklungsschritte zu machen.

Casola fordert: „Wir müssen uns weiter steigern. Es geht darum, konstanter zu werden und unser Spiel über 90 Minuten sauber durchzuziehen.“

Gerade in Pasing zeigte die Mannschaft phasenweise guten Fußball, ließ aber auch erkennen, dass noch Luft nach oben besteht, insbesondere in der Konsequenz und Zielstrebigkeit.

„Wir hatten gute Phasen, aber da ist noch mehr drin“, so Casola. „Daran arbeiten wir.“

Neben der sportlichen Entwicklung geht es auch um die Ergebnisse. Nach dem Sieg zuletzt bietet sich nun die Möglichkeit, erstmals eine kleine Serie zu starten und sich in der Tabelle weiter zu stabilisieren.

Casola stellt klar: „Wir wollen nachlegen und den fünften Platz verteidigen. Das ist ein wichtiges Ziel für uns.“

Am Ende wird es jedoch vor allem auf die eigene Leistung ankommen. Neuhadern will das Spiel aktiv gestalten, die Kontrolle übernehmen und die eigenen Stärken auf den Platz bringen.

„Wenn wir unsere Dinge umsetzen und die nötige Intensität zeigen, haben wir die Qualität, das Spiel zu gewinnen“, gibt sich Casola zuversichtlich.

In Solln wartet eine unangenehme Aufgabe, aber auch die Chance, die positive Entwicklung weiter zu untermauern und den nächsten Schritt zu gehen.